Vegyes volt a Mercedes hétvégéje – nemzetközi sajtóvisszhang

NAGY-BRITANNIA

Daily Mail: „Bár Antonelli lemaradt a futamgyőzelemről, a Mercedesnek jó délutánja volt Brazíliában, mivel a brackleyi székhelyű csapat bebiztosította elsőségét a konstruktőrök között – 2021 óta az elsőt.”

The Sun: „Lando Norris meglepetésre nyert a Brazil Nagydíjon. A világbajnok Kimi Antonelli a verseny elején még vezetett, de aztán elvesztette uralmát az autója felett.”

Guardian: „A friss világbajnok Kimi Antonelli gumiproblémákkal küzdött és végül ötödik lett. Csapattársa, George Russell negyedikként zárt, s ez bőven elég volt ahhoz, hogy a Mercedes megnyerje a konstruktőri vb-címet.”

Telegraph: „A McLaren pilótája, Lando Norris teljesen megérdemelten nyerte a Sao Pauló-i futamot. Eközben a Mercedes elhódította a konstruktőri vb-címet, kiegészítve Kimi Antonelli egy héttel korábbi sikerét.”

SPANYOLORSZÁG

Mundo deportivo: „Norris nyerte az interlagosi versenyfutást. A Mercedesnek nem volt jó napja.”

As: „A Mercedes partija azzal ért véget, hogy a világbajnokot Norris és a Red Bullok lehozták a földre egy nagyszerű interlagosi versenyen, amelyen hol esett az eső, hol száraz volt a pálya, hol megint esett, s ez előhozta Antonelli, Russell és Toto Wolff csapatának minden gyengeségét.”

El País: „Bár a Mercedes megnyerte a vb-címet, egyik pilótája sem állhatott dobogóra Brazíliában.”

Marca: „A csodálatos Interlagosban mindig jut hely a varázslatnak. A koronázó pillanatot egy utolsó zápor hozta el, amelyet Norris páratlanul jól kezelt. A futamon a Mercedes bebiztosította világbajnoki címét annak ellenére, hogy egyik versenyzője sem végzett dobogós helyen.”

FRANCIAORSZÁGL'Équipe: „Ez a viszonylag gyenge teljesítmény – George Russell és Kimi Antonelli negyedik, illetve ötödik helyezése – sem tudta megakadályozni a Mercedest abban, hogy megszerezze kilencedik konstruktőri címét, s beérje a Williamst az örökranglistán.”

Ouest-France: „Vegyes volt a Mercedes hétvégéje. Egyik pilótájának sem sikerült az első három között végeznie, de a két autó által gyűjtött pontoknak köszönhetően a német csapat bebiztosította a konstruktőri világbajnoki címet, amely a szezonban nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményének elismerése.”

SVÁJC

Blick:

„A negyedik Russell és az ötödik Antonelli pontjaival a Mercedes máris bebiztosította a világbajnoki címet – először 2021 óta.”

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris McLaren-Mercedes 1:35:23.504 2. Max Verstappen Red Bull-Ford 14.602 mp h. 3. Isack Hadjar Red Bull-Ford 24.485 mp h. 4. George Russell Mercedes 33.991 mp h. 5. Kimi Antonelli* Mercedes 41.017 mp h. 6. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 56.475 mp h. 7. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 1:15.402 p h. 8. Charles Leclerc** Ferrari 1:18.586 p h. 9. Lewis Hamilton Ferrari 1 kör h. 10. Nico Hülkenberg Audi 1 kör h. 11. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 12. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 13. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1 kör h. 14. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 15. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 17. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 18. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 2 kör h. 19. Carlos Sainz Williams-Mercedes 2 kör h. 20. Rafael Camara Haas-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll Aston Martin-Honda 30 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 0 *: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.

*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli* 390 2. Max Verstappen 279 3. George Russell 262 4. Lewis Hamilton 261 5. Charles Leclerc 249 6. Lando Norris 246 7. Oscar Piastri 152 8. Isack Hadjar 122 9. Liam Lawson 89 10. Pierre Gasly 42 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 14 15. Gabriel Bortoleto 14 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1 21. Rjó Hirakava 1 *: már bajnok.