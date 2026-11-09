Vegyes volt a Mercedes hétvégéje – nemzetközi sajtóvisszhang

BRAZÍLIA
Folha de Sao Paulo: „A Mercedes bebiztosította konstruktőri világbajnoki címét abban a szezonban, amelyet végig uralt.”
O Globo: „Neymar intette le a Formula–1-es GP-t Sao Paulóban, Lando Norrisnak lengette a zászlót. A labdarúgó a boxutcába is ellátogatott és Max Verstappennek egy Santos-mezt ajándékozott.”
CNN Brasil: „A Mercedes a konstruktőri vb-címet is megszerezte. A német istálló ezzel öt év szünet után lett ismét világbajnok, és bezsebelte a sorozat legfontosabb csapat-elismerését.”
G1: „A Sao Pauló-i futam eredményeivel a Mercedes begyűjtötte a konstruktőri címet. A csapatnak három ponttal kellett többet szereznie, mint a Ferrarinak, s ezt a feladatot könnyedén teljesítette.”
OLASZORSZÁG
Corriere della Sera: „Kimi Antonelli az ötödik helyen ért célba, Russell mögött. Nem volt éppen tökéletes nap a Mercedes kilencedik konstruktőri világbajnoki címének megünneplésére, amely egyébként teljesen megérdemelt.”
Autosprint: „Lando, az interlagosi eső királya... A Mercedes a konstruktőri világbajnok.”
La Stampa: „Russell negyedik lett Antonelli előtt. A Mercedes ezzel együtt bebiztosította története kilencedik vb-címét.
NAGY-BRITANNIA
Daily Mail: „Bár Antonelli lemaradt a futamgyőzelemről, a Mercedesnek jó délutánja volt Brazíliában, mivel a brackleyi székhelyű csapat bebiztosította elsőségét a konstruktőrök között – 2021 óta az elsőt.”
The Sun: „Lando Norris meglepetésre nyert a Brazil Nagydíjon. A világbajnok Kimi Antonelli a verseny elején még vezetett, de aztán elvesztette uralmát az autója felett.”
Guardian: „A friss világbajnok Kimi Antonelli gumiproblémákkal küzdött és végül ötödik lett. Csapattársa, George Russell negyedikként zárt, s ez bőven elég volt ahhoz, hogy a Mercedes megnyerje a konstruktőri vb-címet.”
Telegraph: „A McLaren pilótája, Lando Norris teljesen megérdemelten nyerte a Sao Pauló-i futamot. Eközben a Mercedes elhódította a konstruktőri vb-címet, kiegészítve Kimi Antonelli egy héttel korábbi sikerét.”
SPANYOLORSZÁG
Mundo deportivo: „Norris nyerte az interlagosi versenyfutást. A Mercedesnek nem volt jó napja.”
As: „A Mercedes partija azzal ért véget, hogy a világbajnokot Norris és a Red Bullok lehozták a földre egy nagyszerű interlagosi versenyen, amelyen hol esett az eső, hol száraz volt a pálya, hol megint esett, s ez előhozta Antonelli, Russell és Toto Wolff csapatának minden gyengeségét.”
El País: „Bár a Mercedes megnyerte a vb-címet, egyik pilótája sem állhatott dobogóra Brazíliában.”
Marca: „A csodálatos Interlagosban mindig jut hely a varázslatnak. A koronázó pillanatot egy utolsó zápor hozta el, amelyet Norris páratlanul jól kezelt. A futamon a Mercedes bebiztosította világbajnoki címét annak ellenére, hogy egyik versenyzője sem végzett dobogós helyen.”
FRANCIAORSZÁGL'Équipe: „Ez a viszonylag gyenge teljesítmény – George Russell és Kimi Antonelli negyedik, illetve ötödik helyezése – sem tudta megakadályozni a Mercedest abban, hogy megszerezze kilencedik konstruktőri címét, s beérje a Williamst az örökranglistán.”
Ouest-France: „Vegyes volt a Mercedes hétvégéje. Egyik pilótájának sem sikerült az első három között végeznie, de a két autó által gyűjtött pontoknak köszönhetően a német csapat bebiztosította a konstruktőri világbajnoki címet, amely a szezonban nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményének elismerése.”
SVÁJC
Blick:
„A negyedik Russell és az ötödik Antonelli pontjaival a Mercedes máris bebiztosította a világbajnoki címet – először 2021 óta.”
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:35:23.504
|2.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|14.602 mp h.
|3.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|24.485 mp h.
|4.
|George Russell
|Mercedes
|33.991 mp h.
|5.
|Kimi Antonelli*
|Mercedes
|41.017 mp h.
|6.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|56.475 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:15.402 p h.
|8.
|Charles Leclerc**
|Ferrari
|1:18.586 p h.
|9.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1 kör h.
|10.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|11.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|12.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|18.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|19.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|20.
|Rafael Camara
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|30
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.
*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli*
|390
|2.
|Max Verstappen
|279
|3.
|George Russell
|262
|4.
|Lewis Hamilton
|261
|5.
|Charles Leclerc
|249
|6.
|Lando Norris
|246
|7.
|Oscar Piastri
|152
|8.
|Isack Hadjar
|122
|9.
|Liam Lawson
|89
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|14
|15.
|Gabriel Bortoleto
|14
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|21.
|Rjó Hirakava
|1
|*: már bajnok.
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes*
|652
|2.
|Ferrari
|510
|3.
|Red Bull-Ford
|415
|4.
|McLaren-Mercedes
|398
|5.
|Racing Bulls-Ford
|114
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|31
|8.
|Audi
|28
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|*: már bajnok.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|1. Norris 1:27.470
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00