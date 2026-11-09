Vegyes volt a Mercedes hétvégéje – nemzetközi sajtóvisszhang

2026.11.09. 10:37
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Norrist vélhetően sem a háttérben maradás, sem a pezsgős üvegének eltörése nem érdekelte a győzelem ünneplése közben (Fotó: Getty Images)
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F1 nemzetközi sajtóvisszhang Sao Pauló-i Nagydíj Lando Norris Mercedes
A nemzetközi sajtó leginkább a Mercedes világbajnoki címével foglalkozik a vasárnapi Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj másnapján, Lando Norris futamgyőzelme kevesebb figyelmet kapott.

BRAZÍLIA
Folha de Sao Paulo: „A Mercedes bebiztosította konstruktőri világbajnoki címét abban a szezonban, amelyet végig uralt.”
O Globo: „Neymar intette le a Formula–1-es GP-t Sao Paulóban, Lando Norrisnak lengette a zászlót. A labdarúgó a boxutcába is ellátogatott és Max Verstappennek egy Santos-mezt ajándékozott.”
CNN Brasil: „A Mercedes a konstruktőri vb-címet is megszerezte. A német istálló ezzel öt év szünet után lett ismét világbajnok, és bezsebelte a sorozat legfontosabb csapat-elismerését.”
G1: „A Sao Pauló-i futam eredményeivel a Mercedes begyűjtötte a konstruktőri címet. A csapatnak három ponttal kellett többet szereznie, mint a Ferrarinak, s ezt a feladatot könnyedén teljesítette.”

OLASZORSZÁG

Corriere della Sera: „Kimi Antonelli az ötödik helyen ért célba, Russell mögött. Nem volt éppen tökéletes nap a Mercedes kilencedik konstruktőri világbajnoki címének megünneplésére, amely egyébként teljesen megérdemelt.”
Autosprint: „Lando, az interlagosi eső királya... A Mercedes a konstruktőri világbajnok.”
La Stampa: „Russell negyedik lett Antonelli előtt. A Mercedes ezzel együtt bebiztosította története kilencedik vb-címét.

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A változékony időben lezajló versenyen Russell és Antonelli zárta a top 5-öt. A Ferrari a nyolcadik-kilencedik helyen végzett.

NAGY-BRITANNIA
Daily Mail: „Bár Antonelli lemaradt a futamgyőzelemről, a Mercedesnek jó délutánja volt Brazíliában, mivel a brackleyi székhelyű csapat bebiztosította elsőségét a konstruktőrök között – 2021 óta az elsőt.”
The Sun: „Lando Norris meglepetésre nyert a Brazil Nagydíjon. A világbajnok Kimi Antonelli a verseny elején még vezetett, de aztán elvesztette uralmát az autója felett.” 
Guardian: „A friss világbajnok Kimi Antonelli gumiproblémákkal küzdött és végül ötödik lett. Csapattársa, George Russell negyedikként zárt, s ez bőven elég volt ahhoz, hogy a Mercedes megnyerje a konstruktőri vb-címet.” 
Telegraph: „A McLaren pilótája, Lando Norris teljesen megérdemelten nyerte a Sao Pauló-i futamot. Eközben a Mercedes elhódította a konstruktőri vb-címet, kiegészítve Kimi Antonelli egy héttel korábbi sikerét.”

SPANYOLORSZÁG
Mundo deportivo: „Norris nyerte az interlagosi versenyfutást. A Mercedesnek nem volt jó napja.” 
As: „A Mercedes partija azzal ért véget, hogy a világbajnokot Norris és a Red Bullok lehozták a földre egy nagyszerű interlagosi versenyen, amelyen hol esett az eső, hol száraz volt a pálya, hol megint esett, s ez előhozta Antonelli, Russell és Toto Wolff csapatának minden gyengeségét.”
El País: „Bár a Mercedes megnyerte a vb-címet, egyik pilótája sem állhatott dobogóra Brazíliában.”
Marca: „A csodálatos Interlagosban mindig jut hely a varázslatnak. A koronázó pillanatot egy utolsó zápor hozta el, amelyet Norris páratlanul jól kezelt. A futamon a Mercedes bebiztosította világbajnoki címét annak ellenére, hogy egyik versenyzője sem végzett dobogós helyen.”

FRANCIAORSZÁGL'Équipe: „Ez a viszonylag gyenge teljesítmény – George Russell és Kimi Antonelli negyedik, illetve ötödik helyezése – sem tudta megakadályozni a Mercedest abban, hogy megszerezze kilencedik konstruktőri címét, s beérje a Williamst az örökranglistán.”
Ouest-France: „Vegyes volt a Mercedes hétvégéje. Egyik pilótájának sem sikerült az első három között végeznie, de a két autó által gyűjtött pontoknak köszönhetően a német csapat bebiztosította a konstruktőri világbajnoki címet, amely a szezonban nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményének elismerése.”

SVÁJC
Blick: 
„A negyedik Russell és az ötödik Antonelli pontjaival a Mercedes máris bebiztosította a világbajnoki címet – először 2021 óta.”

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:35:23.504
2.Max VerstappenRed Bull-Ford14.602 mp h.
3.Isack HadjarRed Bull-Ford24.485 mp h.
4.George RussellMercedes33.991 mp h.
5.Kimi Antonelli*Mercedes41.017 mp h.
6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes56.475 mp h.
7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:15.402 p h.
8.Charles Leclerc**Ferrari1:18.586 p h.
9.Lewis HamiltonFerrari1 kör h.
10.Nico HülkenbergAudi1 kör h.
11.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
12.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
13.Franco ColapintoAlpine-Mercedes1 kör h.
14.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
15.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
16.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
17.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
19.Carlos SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
20.Rafael CamaraHaas-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda30
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari0
*: 5 másodperces időbüntetés veszélyes kiengedés miatt.
*: 5 másodperces időbüntetés jogosulatlan előnyszerzés miatt.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli*390
2. Max Verstappen279
3. George Russell262
4. Lewis Hamilton261
5.Charles Leclerc249
6. Lando Norris246
7. Oscar Piastri152
8. Isack Hadjar122
9. Liam Lawson89
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg14
15. Gabriel Bortoleto14
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
21.Rjó Hirakava1
*: már bajnok.
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes*652
2. Ferrari510
3. Red Bull-Ford415
4. McLaren-Mercedes398
5. Racing Bulls-Ford114
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari31
8. Audi28
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
*: már bajnok.
6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

F1 nemzetközi sajtóvisszhang Sao Pauló-i Nagydíj Lando Norris Mercedes
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