Carrick nem adja fel a United kispadján a harcot

„Lélegzetelállító, kaotikus, zűrzavaros, őrült mérkőzés az Old Traffordon, ami után még a Manchester United szurkolói, játékosai és vezetői sem tudják, hogy akkor most sírjanak, vagy nevessenek-e?” – írta a mérkőzés másnapján a BBC és nehéz is vitatkozni a brit közszolgálati csatorna honlapjának kérdésfelvetésével.

Mint emlékezetes, a Manchester United vasárnap este kétszer is kétgólos hátrányból felállva 4–4-es döntetlent játszott az Aston Villával hazai pályán, s így végül egy pontot otthon tartott, igaz, tíz forduló után továbbra is a kiesést jelentő 18. helyet foglalja el, s a bajnokságban nyolc forduló, augusztus vége óta nyeretlen.

A United az idényben eddig lejátszott 15 mérkőzéséből mindössze hármat tudott megnyerni – az említett bajnokin kívül kétszer a BL-ben örülhetett a három pontnak a csapat –, s öt döntetlen mellett hét vereséget mutat a mérleg, így nem véletlenül kerül szóba a csapat szinte minden meccse után Michael Carrick vezetőedző menesztésének lehetősége. Ezúttal sem volt másként, ám a 45 éves korábbi középpályás elég határozottan felelt a Sky Sports a jövőjét firtató kérdésére.

„Nem történik meg, hogy távozok” – szögezte le szűkszavúan, majd kicsit bővebben értékelte a mérkőzést is.

„Kétségtelen, hogy nem nyertünk elég meccset, de ma is rengeteget kaptam vissza abból, amin a csapattal dolgoztunk az elmúlt időszakban. Arra számítok, hogy továbblépünk, folytatjuk az eddigi munkát, kijavítjuk a hibáinkat és akkor hamarosan elkezdünk mérkőzéseket nyerni” – jelentette ki a Unitedet játékosként 12 éven át szolgáló Carrick.

Kollégája, Unai Emery kevésbé volt ennyire optimista a találkozó lefújását követően, ami érthető is, hiszen csapata, az Aston Villa villámrajtot vett és már a 4. percben 2–0-ra vezetett, hogy aztán a szünetre leadja az előnyét, majd a második játékrészben megismételje ugyanezt – ha lehet, még drámaibb köntösben, hiszen ekkor a United szépítése és egyenlítése már a rendes játékidő letelte után érkezett. A spanyol szakember főképp azért volt kiakadva, mert a United a 96. percben úgy egyenlített Patrick Dorgu révén, hogy a Villa kapusa, Szuzuki Zion minimális védelmet sem kapott a játékvezetőtől – legalábbis Emery szerint

„Dühös vagyok? Persze. Hogy lehet két ilyen labdával elengedni egy győzelmet a 90. perc után? PErsze, ami a szögleteket illeti, Szuzukinak még szoknia kell a PL légkörét, és ahogy az utolsó gólt kaptuk, az is része annak, ahogy Szuzuki alkalmazkodik a bajnoksághoz. Látható volt, az ellenfelek zavarják, nyomást gyakorolnak rá. Más országokban az ilyesmit nem engedik, itt igen. Mindenesetre a legegyszerűbb az ilyen helyzetek megoldására, hogy ha nem kerülünk ilyen helyzetekbe. Dühös vagyok? Persze. De nem a játékosok, hanem a helyzet miatt. Az utolsó percig nyerésre álltunk, de végül elvesztettük az esélyét, hogy két ponttal többünk legyen. Az utolsó szögletnél a kapusunknak nagyobb védelmet kellett volna kapnia, de erről beszéltem az előbb, hogy Zionnak még szoknia kell a Premier League-t” – jelentette ki Emery.

A válogatott szünetet így a tizedik helyen tölti majd a birminghami csapat, s az talán csak az idény végi elszámolásnál derül majd ki, hogy a most elhullajtott két pont mennyire hiányzik majd a Villának az európai kupaindulásért vívott versenyfutásban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Manchester United–Aston Villa 4–4 (B. Fernandes 15. – 11-esből, Tielemans 44., Zirkzee 90+2., Dorgu 90+6., ill. Alysson 2., Jackson 4., McGinn 48. – 11-esből, Goretzka 53.)