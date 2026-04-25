Karsai Gábor és Szabó Nóra a magyar bajnok a tízezer méteren

2026.04.25. 21:31
Szabó Nóra (Fotó: MASZ, archív)
A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Szabó Nóra nyerte a tízezer méteres futó országos bajnokságot.

 

A verseny eredményközlője szerint a szombati, bonyhádi viadalon az egyéni csúcsot futó Karsai húsz másodperccel volt gyorsabb a mezőnynél, míg Szabó csaknem három percet „adott” a második Szabó Ágotának.

ATLÉTIKA
10 000 MÉTERES ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Férfiak
1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 28:49.89 perc
2. Palkovits István (SVSE) 29:09.35
3. Szabó Benjámin Márton (KARC) 29:35.76
Nők
1. Szabó Nóra (MTK Budapest) 33:17.02 perc
2. Szabó Ágota (MATE-GEAC) 35:57.91
3. Niesz Viktória (SZVSE) 36:27.62

 

Legfrissebb hírek

Útmutató a nemzetközi triatlonsorozatokhoz

Képes Sport
11 órája

Lengyelország először rendez atlétikai Eb-t

Atlétika
Tegnap, 18:03

A magyar női 4x100-as váltó is rajthoz áll a váltó-világbajnokságon

Atlétika
2026.04.21. 19:48

Lomb Ádám legyőzte az országos csúcstartót a maratoni ob-n

Atlétika
2026.04.19. 17:37

Így nyerte meg világcsúccsal egy robot a pekingi félmaratont – videó

Atlétika
2026.04.19. 13:28

Atlétika: Marton Zsófi már a saját csúcsát is megdöntötte súlylökésben

Utánpótlássport
2026.04.18. 08:57

A WA elutasította tizenegy, Törökországba tartó atléta országváltási kérelmét

Atlétika
2026.04.16. 16:53

Gyémánt Liga: bizonyos versenyszámokban emelkednek a pénzdíjak

Atlétika
2026.04.15. 16:50
Ezek is érdekelhetik