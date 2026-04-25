Karsai Gábor és Szabó Nóra a magyar bajnok a tízezer méteren

A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Szabó Nóra nyerte a tízezer méteres futó országos bajnokságot.
A verseny eredményközlője szerint a szombati, bonyhádi viadalon az egyéni csúcsot futó Karsai húsz másodperccel volt gyorsabb a mezőnynél, míg Szabó csaknem három percet „adott” a második Szabó Ágotának.
ATLÉTIKA
10 000 MÉTERES ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Férfiak
1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 28:49.89 perc
2. Palkovits István (SVSE) 29:09.35
3. Szabó Benjámin Márton (KARC) 29:35.76
Nők
1. Szabó Nóra (MTK Budapest) 33:17.02 perc
2. Szabó Ágota (MATE-GEAC) 35:57.91
3. Niesz Viktória (SZVSE) 36:27.62
