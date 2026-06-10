Vb 2026: „Nagyon jó okkal” tagadták meg a szomáliai bíró beutazását – állítják az amerikaiak

Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának vezetője helyi idő szerint kedd délelőtt még csak annyit mondott, hogy Omar Artan belépését az országba „nagyon jó okkal” tagadták meg.

Később egy névtelenséget kérő, az Egyesült Államok államigazgatásában dolgozó tisztviselő pontosított: a szomáliai játékvezetőt azért toloncolták ki, mert feltételezhetően „olyan személyekkel áll kapcsolatban, akik a gyanú szerint terrorszervezetek tagjai” – írja az ESPN.

Artan a New York Timesnak arról számolt be, hogy a miami repülőtéren 11 órán keresztül faggatták, és hosszasan kérdezték a szomáliai politikai helyzetről, azon belül is az Egyesült Államokban terrorszervezetként kezelt iszlamista al-Shabab csoportról.

Bár Szomália egyesült államokbeli nagykövetsége igyekszik elintézni, hogy Artan dolgozhasson a június 11-én kezdődő világbajnokságon, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) – amelyet nem vontak be az eljárásba – azt a tájékoztatást kapta az amerikai hivatalos szervektől, hogy jelen állás szerint ne számítson a játékvezető helyzetének változására.

Artan korábban megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, a nairobi szomáliai nagykövetség révén diplomata-útlevélhez is hozzájutott, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ne toloncolják vissza Törökországba, oda, ahonnan Miamiba érkezett.

A 34 esztendős Artan 2018 óta FIFA-játékvezető, s 2024-ben első szomáliaiként bíráskodott az Afrikai Nemzetek Kupáján. Az előző (2024–2025) idényben ő vezette az afrikai Bajnokok Ligája döntőjének visszavágóját Kairóban, tavaly megválasztották Afrika legjobb játékvezetőjének.

Artan időközben hazaérkezett Szomáliába, Mogadishuban gyakorlatilag hősként köszöntötték – a sportminiszter fogadta a repülőtéren.