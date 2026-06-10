Vági Márton: Az MLSZ gazdálkodása biztos lábakon áll

Főképpen a kormányváltás után átalakuló állami sportirányítás, a tao tervezett kivezetése, valamint az, hogy az NB I-es tévéközvetítési jogokról szóló új tender többszöri halasztást követően még mindig csak tárgyalási szakaszban tart, erős bizonytalanságot szült a magyar labdarúgás berkein belül (is). A „hivatalos” felületeken, újságokban és hírportálokon, de főképp a közösségi médiában sokan megosztották félinformációikat, értesüléseiket vagy csak aggályukat a jövővel kapcsolatban. Elmondása szerint épp ezen aggályok eloszlatására, valamint a tisztánlátás érdekében hívott össze háttérbeszélgetést Vági Márton, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) főtitkára, amelyre néhány orgánum mellett a Nemzeti Sport is hivatalos volt. A sportvezető tanult hivatásának (közgazdász) megfelelően adatokkal, számokkal alátámasztott anyaggal készült, amolyan gondolatébresztőnek. Ennek lényege, hogy az MLSZ éves szinten mintegy 62 milliárd forinttal gazdálkodik, s költ a három általa felügyelt legfontosabb területre: az amatőr futballra (az összeg több mint a felét a mintegy 1800 tagszervezetre), az utánpótlásra (több mint a harmadát) és a válogatottakra. Kiemelte, hogy az akadémiák és a külhoni támogatások 2018 után kikerültek a szövetség égisze alól.

„Mi mindig kemény költségvetési korláttal gazdálkodtunk, s ez a jelenlegi ciklusunkból hátralévő négy évben is így marad. Az MLSZ gazdálkodása biztos lábakon áll, nem félek a jövőtől” – fogalmazott. Hozzátette, az egész magyar labdarúgás pénzügyi mértéke mintegy 150 milliárd forint évente (összehasonlításképpen a nyugdíjak havonta ennek a négyszeresét teszik ki), ami szerinte elég az építkezésre, nem kell több pénz a rendszerbe. Ami a profi futballt illeti, az utóbbi öt esztendőben az NB I-es klubokat működtető gazdasági társaságok évente összesen 12 milliárd forint központi támogatással számolhattak az MLSZ-től, átlagban tehát egy-egy milliárddal az úgynevezett „magyar szabályt” is betartva. Bár a profi klubok gazdálkodásának minden szegmensébe nem lát bele, a szövetség számára elérhető adatok alapján szerinte izgalomra nincsen ok. Nagyobb mértékű állami támogatás nem indokolható, racionálisabb gazdálkodással elérhető lesz, hogy az esetleges kisebb bevételek ellenére se csökkenjen az eredményesség, maradjon a színvonal. A folyamatban lévő televíziós tenderről még nem nyilatkozott, de elárulta, közel a megegyezés.