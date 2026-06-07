Nemzeti Sportrádió

Atlétika: harmadik lett az U20-as válogatott a hat ország viadalán

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2026.06.07. 11:17
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A magyar atlétikai csapat a harmadik helyen végzett a lengyelországi U20-as válogatott viadalon.

A lengyelországi Racibórzban rendezett U20-as válogatott viadalon a magyar atléták a harmadik helyen zártak a házigazda lengyelek és a csehek mögött, megelőzve Ukrajnát, Szlovákiát és Horvátországot – számol be a hazai szövetségi portál.

A magyarok a negyven versenyszámból hatban szereztek elsőséget.

Megnyerte versenyét a hármasugró Bella Mátyás, a diszkoszvető Keserű Mirabella, a 400 gátas Emmanuel Sophia Akuchi, az akadályfutó Acsádi Bence, a távolugró Rózsahegyi Bori, valamint az 5000-es Kalász Bertold.

(Kiemelt kép forrása: MASZ)

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