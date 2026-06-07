Atlétika: harmadik lett az U20-as válogatott a hat ország viadalán
A magyar atlétikai csapat a harmadik helyen végzett a lengyelországi U20-as válogatott viadalon.
A lengyelországi Racibórzban rendezett U20-as válogatott viadalon a magyar atléták a harmadik helyen zártak a házigazda lengyelek és a csehek mögött, megelőzve Ukrajnát, Szlovákiát és Horvátországot – számol be a hazai szövetségi portál.
A magyarok a negyven versenyszámból hatban szereztek elsőséget.
Megnyerte versenyét a hármasugró Bella Mátyás, a diszkoszvető Keserű Mirabella, a 400 gátas Emmanuel Sophia Akuchi, az akadályfutó Acsádi Bence, a távolugró Rózsahegyi Bori, valamint az 5000-es Kalász Bertold.
(Kiemelt kép forrása: MASZ)
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