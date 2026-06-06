Tizenkét év doppingbüntetés a vb-ezüstérmes amerikai sprinternek

A 100 méteres síkfutás világbajnoki ezüstérmesének felfüggesztését az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) közölte.

A 32 éves Marvin Bracy-Williamset, aki a 2022-es vb-n végzett másodikként egyéniben és a 4x100-as váltó tagjaként is, először tavaly júliusban, majd idén februárban és áprilisban keresték hiába az ellenőrök az előre kötelezően megadott helyen és órában. Az előírások szerint a tesztelés elmulasztása tizenkét hónapon belül három alkalommal ugyanolyan doppingvétségnek számít, mintha valaki pozitív mintát szolgáltatott volna.

Bracy-Williams fegyelmi büntetése 2026. április 1-jétől él.

