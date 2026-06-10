Schäfer András: Rosszul játszottunk, nem volt meg a kellő intenzitás

Ugyan bombagóljával megszerezte a vezetést a magyar labdarúgó-válogatott a kazahok elleni felkészülési meccsen, Schäfer András mégsem volt maradéktalanul elégedett a 3–1-es győzelmet hozó összecsapás után. A középpályás szerint gyenge napot fogott ki a válogatott, főleg az első félidőben nem volt kellőképpen harcias a csapat.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov

Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

Kiállítva: Szamorodov (63.)