Nemzeti Sportrádió

Nuno Campos: Norvégia, Marokkó és Kolumbia lehet a meglepetéscsapat

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.06.10. 08:05
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Erling Haaland (Fotó: AFP)
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A ZTE FC volt vezetőedzője szerint hazája, Portugália mellett Franciaország, Argentína, Spanyolország és Hollandia a legesélyesebb a világbajnoki címre.

Nuno Campos arról is beszélt a lapunknak adott interjújában, hogy Portugália mellett mely válogatottak esélyesek a világbajnoki győzelemre, továbbá a meglepetéscsapatok is szóba kerültek: „A világbajnokságon mindig vannak esélyesek, Portugália mellett meg kell említeni Franciaországot, Argentínát, Spanyolországot és Hollandiát is, míg Németország és Anglia kissé le van maradva, de kétségtelenül nagyon erős. Aztán minden vébén akadnak meglepetéscsapatok, ezért kíváncsi vagyok Norvégiára, Marokkóra és Kolumbiára is. Habár ezekben az együttesekben is találni kiváló játékosokat, a legtöbb esetben igazi világklasszis nélkül, csapatként jók – kivéve talán a norvégokat, hiszen Erling Haaland a világ egyik legjobbja.”

 

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