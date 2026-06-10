Nuno Campos: Norvégia, Marokkó és Kolumbia lehet a meglepetéscsapat

Nuno Campos arról is beszélt a lapunknak adott interjújában, hogy Portugália mellett mely válogatottak esélyesek a világbajnoki győzelemre, továbbá a meglepetéscsapatok is szóba kerültek: „A világbajnokságon mindig vannak esélyesek, Portugália mellett meg kell említeni Franciaországot, Argentínát, Spanyolországot és Hollandiát is, míg Németország és Anglia kissé le van maradva, de kétségtelenül nagyon erős. Aztán minden vébén akadnak meglepetéscsapatok, ezért kíváncsi vagyok Norvégiára, Marokkóra és Kolumbiára is. Habár ezekben az együttesekben is találni kiváló játékosokat, a legtöbb esetben igazi világklasszis nélkül, csapatként jók – kivéve talán a norvégokat, hiszen Erling Haaland a világ egyik legjobbja.”