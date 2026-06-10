Hatodik világbajnokságára készül Guillermo Ochoa

Miközben Mexikó a jövőt Gilberto Morában látja, a keretben ott van a múlt egyik legnagyobb alakja is: a 40 éves Guillermo Ochoa lehet az első mexikói futballista, aki hat világbajnokságon szerepel a nemzeti csapat tagjaként. A kapus a 2006-os tornára kapott először meghívót, később pedig a mexikói válogatott egyik szimbólumává vált. A legtöbb szurkoló elsősorban a 2014-es brazíliai világbajnokságról emlékszik rá, ahol a házigazda ellen bemutatott bravúrjai révén legendává avanzsált.

Azóta három vb-n is alapember volt, és immár 153 válogatott fellépéssel büszkélkedhet. Helyzete különleges, hiszen a torna előtt lejárt a szerződése a ciprusi AEL Limassolnál, jelenleg nincs klubja – ennek ellenére Javier Aguirre szövetségi kapitány számít rá az öltözőben. Arra viszont kevés az esély, hogy pályára lép, mivel a válogatott idei nyolc felkészülési mérkőzésén mindössze egy félidőt védett.