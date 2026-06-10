Nemzeti Sportrádió

Hatodik világbajnokságára készül Guillermo Ochoa

B. L.B. L.
2026.06.10. 08:48
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Ochoa „edzésből érkezik” a vb-re (Fotó: Reuters)
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foci vb 2026 vb-tudósítás 2026 Guillermo Ochoa mexikói válogatott
A 40 éves Guillermo Ochoa lehet az első mexikói futballista, aki hat világbajnokságon szerepel a nemzeti csapat tagjaként.

Miközben Mexikó a jövőt Gilberto Morában látja, a keretben ott van a múlt egyik legnagyobb alakja is: a  40 éves Guillermo Ochoa lehet az első mexikói futballista, aki hat világbajnokságon szerepel a nemzeti csapat tagjaként. A kapus a 2006-os tornára kapott először meghívót, később pedig a mexikói válogatott egyik szimbólumává vált. A legtöbb szurkoló elsősorban a 2014-es brazíliai világbajnokságról emlékszik rá, ahol a házigazda ellen bemutatott bravúrjai révén legendává avanzsált.

Azóta három vb-n is alapember volt, és immár 153 válogatott fellépéssel büszkélkedhet. Helyzete különleges, hiszen a torna előtt lejárt a szerződése a ciprusi AEL Limassolnál, jelenleg nincs klubja – ennek ellenére Javier Aguirre szövetségi kapitány számít rá az öltözőben. Arra viszont kevés az esély, hogy pályára lép, mivel a válogatott idei nyolc felkészülési mérkőzésén mindössze egy félidőt védett.

Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Dél-Afrika
Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Dél-Korea–Csehország
Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Csehország–Dél-Afrika
Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Mexikó–Dél-Korea
Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Csehország–Mexikó
Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Dél-Afrika–Dél-Korea
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