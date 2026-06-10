Hatodik világbajnokságára készül Guillermo Ochoa
Miközben Mexikó a jövőt Gilberto Morában látja, a keretben ott van a múlt egyik legnagyobb alakja is: a 40 éves Guillermo Ochoa lehet az első mexikói futballista, aki hat világbajnokságon szerepel a nemzeti csapat tagjaként. A kapus a 2006-os tornára kapott először meghívót, később pedig a mexikói válogatott egyik szimbólumává vált. A legtöbb szurkoló elsősorban a 2014-es brazíliai világbajnokságról emlékszik rá, ahol a házigazda ellen bemutatott bravúrjai révén legendává avanzsált.
Azóta három vb-n is alapember volt, és immár 153 válogatott fellépéssel büszkélkedhet. Helyzete különleges, hiszen a torna előtt lejárt a szerződése a ciprusi AEL Limassolnál, jelenleg nincs klubja – ennek ellenére Javier Aguirre szövetségi kapitány számít rá az öltözőben. Arra viszont kevés az esély, hogy pályára lép, mivel a válogatott idei nyolc felkészülési mérkőzésén mindössze egy félidőt védett.
|Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Dél-Afrika
|Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Dél-Korea–Csehország
|Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Csehország–Dél-Afrika
|Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Mexikó–Dél-Korea
|Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Csehország–Mexikó
|Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Dél-Afrika–Dél-Korea