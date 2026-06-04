Ismét olimpiai és világbajnokok érkeznek a Gyulai István Memorialra

A július 14-én, kedden immár 16. alkalommal megrendezendő Gyulai István Memorialon a férfi távolugrás mezőnyének vezéralakja a görög Miltiádisz Tentoglu lesz. A kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok az elmúlt évek egyik legeredményesebb ugrója, aki 865 centiméteres egyéni csúccsal rendelkezik. Tentoglou Budapesten is a győzelem egyik legnagyobb esélyeseként és visszatérő közönségkedvencként lép majd pályára.

A verseny honlapján csütörtökön közzétett hír alapján férfi kalapácsvetésben igazi világklasszis mezőny körvonalazódik. Érkezik a kanadai Ethan Katzberg, a párizsi olimpia bajnoka és kétszeres világbajnok, aki jelenleg a szakág egyik legmeghatározóbb alakja. Dobókörbe lép a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese, a német Merlin Hummel, valamint az ukrán Mihajlo Kohan, aki olimpiai bronzérmesként és többszörös Gyulai Memorial-győztesként érkezik a magyar fővárosba.

Ethan Katzberg ismét Budapesten versenyez (Fotó: Dömötör Csaba)

A magyar szurkolók számára különösen izgalmas lehet ez a versenyszám, hiszen a most bejelentett külföldi világsztárok ellen száll majd harcba Halász Bence. Az olimpiai ezüstérmes és háromszoros világbajnoki bronzérmes magyar versenyző ismét hazai közönség előtt mérheti össze tudását a világ legjobbjaival, miként a feltörekvő, vb-11. Rába Dániel is. Szintén ott lesz a mezőnyben Szabados Ármin, az immár 80 méter feletti egyéni legjobbal rendelkező U20-as Európa-bajnok tehetség, aki újabb értékes tapasztalatokat szerezhet a nemzetközi elit ellen.

A női magasugrásban a világbajnok ausztrál Nicola Olyslagers neve emelkedik ki a mezőnyből. A kétszeres olimpiai ezüstérmes klasszis az elmúlt években stabilan a világ élvonalához tartozott, és Budapesten is a versenyszám főszereplője lehet. A magyar atlétika egyik legnagyobb ígérete, a tavaly U20-as Európa-bajnoki címet szerző Bátori Lilianna számára különleges lehetőség lesz, hogy a sportág legnagyobb nevei közé tartozó riválissal versenyezhessen.

A Nemzeti Atlétikai Központban rendezik a Gyulai Memorialt (Fotó: Szabó Miklós)

A női rúdugrás mezőnye szintén rendkívül erősnek ígérkezik. Budapestre érkezik a szlovén Tina Sutej, a 2025-ös világbajnokság és fedett pályás világbajnokság ezüstérmese, valamint a francia Marie-Julie Bonnin, aki idén fedett pályán világbajnoki címet szerzett. A versenyszámban ott lesz a cseh Amálie Svábíková, a 2025-ös szabadtéri világbajnokság negyedik helyezettje, valamint a brazil Juliana De Menis Campos, a dél-amerikai kontinens egyik legjobb rúdugrója. A mezőnyt tovább erősíti az új-zélandi Imogen Ayris, a 2025-ös fedett pályás világbajnokság bronzérmese. A hazai közönség előtt szerepel majd Klekner Hanga, Magyarország csúcstartója és olimpikonja is, aki ismét a világ élvonalába tartozó riválisokkal mérheti össze tudását.

A szervezők tájékoztatása szerint 2025-höz hasonlóan ismét telt ház várható, már 4000 jegy gazdára talált az eseményre. A jegyek az Eventim oldalán válthatók meg. A kevesebb mint 100 nap múlva kezdődő, szintén a budapesti Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban sorra kerülő atlétikai világdöntővel közös pont, hogy a korábbi bejelentések alapján mindkettőn ott lesz a svéd-amerikai rúdugrócsillag, Armand Duplantis.