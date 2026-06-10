Nemzeti Sportrádió

Szűcs Tamás a Szoboszlai Dominiknek adott gólpasszáról: Tudtam, hogy ott lesz

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.10. 09:25
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Kovács PéterSzűcs Tamás élvezte, hogy otthon léphetett pályára (Fotó: Kovács Péter)
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labdarúgás Szűcs Tamás magyar válogatott
Két gólpasszt adott hazai pályán a debreceni Szűcs Tamás, egyet Szoboszlai Dominiknek, egyet pedig a kazahok elleni mérkőzés hajrájában Tóth Rajmundnak. A középpályás elárulta, az egyenlítő gól előtt érezte, hogy Szoboszlai ott lesz, és azt is, hogy mi a legveszélyesebb megoldás egy ilyen helyzetben.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov
Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
Kiállítva: Szamorodov (63.)

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