Ikszelt a Manchester United a Fulhammel a szerencsés gólok meccsén

Bernd Lenónak kellett először nagyot védenie a Fulham–Manchester United mérkőzésen: a német kapus Lisandro Martínez bal felső sarokba tartó lövését kellett kiszednie. A következő igazán veszélyes mozzanat is a „vörös ördögök” nevéhez fűződött: Matheus Cunha szerzett labdát David Affengrubertől a jobb oldalon, középre passzolt, ahol Bruno Fernandes érkezett, de csak a kapufát találta el. A túloldalon Sander Berge távoli lapos lövésénél Senne Lammens mutatott be bravúrt, majd nem sokkal később Oscar Bobb kísérletét spárgázta ki a kapus. A következő támadásnál Cunha találta el a kapufát – igencsak élénk volt a mérkőzés az első félidőben.

A folytatásban is remek iramú, élvezetes játék folyt, de annak ellenére, hogy a vendégek lőttek többször kapura, a hazaiak támadásai voltak veszélyesebbek. Alig több mint egy óra elteltével megszerezte a vezetést a Fulham: labdaszerzés után Calvin Bassey nyargalt végig a bal oldalon, lapos lövést küldött kapura, Lammens kivédte a próbálkozást, de pont Lisandro Matínezre ütötte a labdát, amely az argentinról a gólvonal mögé pattant. Négy perccel később Bryan Mbeumo próbálkozott távolról, de Leno a helyén volt. A 89. percben aztán már ő is tehetetlen volt: Matheus Cunha eresztett meg egy löketet a tizenhatoson kívülről, a labda megpattant Affengruberen, és becsapta a német kapust. A hosszabbításban Lisandro Martínez tehette volna még jóvá az öngólját egy szöglet után, a próbálkozását azonban blokkolták, így a United nem nyert, de két vesztes tétmeccs után az egyik pontot legalább begyűjtötte.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Fulham–Manchester United 1–1 (Li. Martínez 63. – öngól, ill. M. Cunha 89.)

Manchester City–Sunderland 5–3 (E. Fernández 9., Cherki 29., Semenyo 43., 57., Haaland 81., ill. Brobbey 12., 33., 59.)

Leeds United–Crystal Palace 0–0

Bournemouth–Liverpool 0–1 (Isak 57.)

Szombaton játszották

Nottingham Forest–Coventry City 0–1 (Dasilva 55.)

Tottenham Hotspur–Aston Villa 2–3 (Gallagher 86., Van Hecke 90+8., ill. Manzambi 45+4., Jackson 67., Buendía 79.)

Brighton & Hove Albion–Arsenal 3–0 (P. Gross 31., Kosztulasz 45., Andrés 57.)

Everton–Ipswich Town 1–0 (Barry 11.)

Kiállítva: Fatawu (67., Ipswich)

Newcastle United–Hull City 2–1 (Willock 3., Hall 7., ill. Cho 67.)

Pénteken játszották

Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., Igor Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)