A Szeged tíz góllal nyert a Balatonfüred ellen a férfi kézilabda NB I-ben

A Szeged Balatonfüred elleni mérkőzésén a hazaiak kapusa, Nikola Portner 11 védéssel, Sebastian Frimmel pedig nyolc góllal járult hozzá csapata győzelméhez. A csongrádiak harmadik győzelmüket szerezték az alapszakaszban, míg a Balatonfüred másodszor kapott ki.

A nap másik mérkőzésén a Dabas megszerezte első győzelmét a bajnokságban, az Eger viszont negyedszer szenvedett vereséget, és továbbra is pont nélkül az utolsó helyen áll a tabellán.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

OTP BANK-PICK SZEGED–BALAFONFÜREDI KSE 38–28 (23–10)

Szeged, 1548 néző. V: Altmár, Horváth M.

SZEGED: PORTNER – Sostaric 2, RÖD 5, Toto 3, Horiha 4, Lukács P. 1, FRIMMEL 8 (4). Csere: Mikler R. (kapus), ROSTA M. 4, Mackovsek 1, Furka 1, LEPIR 3, Szilágyi B. 4 (3), Csörgő 1, Matic D. 1. Edző: Michael Apelgren

BALATONFÜRED: Füstös Á. – Hornyák P., Fekete B. 4, Németh B. 1, Klucsik, Szretenovics 1, Kovács B. Csere: PODOBA (kapus), Garajszki, Simotics 2, AMBRUS B. 7 (3), SZABÓ L. 2, ROZMAN 5, Popovics 5 (2), Tóth A., Varga M. 1. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 9. p.: 4–2. 15. p.: 10–4. 20. p.: 13–6. 26. p.: 19–8. 33. p.: 24–13. 38. p.: 26–16. 45. p.: 31–20. 49. p.: 32–22. 54. p.: 35–25. 57. p.: 37–26. Kiállítások: 16, ill. 6 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Az első félidőben látottakkal elégedett vagyok, mert keményen, jól védekeztünk, és hatékonyan támadtunk. A szünet után pályára lépő fiataljaink ismét bizonyították, hogy lehet rájuk számítani.

Kis Ákos: – Az első félidőben gyengén és lélektelenül játszottunk. Örülök viszont, hogy a padról beszálló fiataljaink a második félidőben kozmetikázni tudták az eredményt.

EGER ESZTERHÁZY SZSE–BEPOLAG DABAS 28–33 (13–16)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 550 néző. V: Horváth P., Marton B.

EGER: MIKLÓS G. – ROZNER 7 (1), Sikler 1, Kovács Sz. 2, Kaposvári 2, Fercsik 4, KATONA A. 6. Csere: Szabad (kapus), Kiss G., Barta B. 1, Kurucz M. 1, Nkousa 4, Száva. Edző: Padla József

DABAS: Pallag – KOVÁCS G. 6, Ács 1, Várszegi, Hunyadi, Laurinyecz 3, ZDOLIK 11 (3). Csere: PINTÉR 1 (kapus), Vidovenyecz 1, SZÖKRÉNYES 6, Dörnyei 2, Tisza L. 1, Szladovics 1, Stramszky. Edző: Tomori Győző

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–1. 12. p.: 6–4. 18. p.: 9–9. 24. p.: 9–11. 36. p.: 16–21. 42. p.: 18–24. 48. p.: 21–27. 54. p.: 23–30. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Padla József: – Jól kezdtünk, sikerült lépés előnyre szert tenni, de aztán kapkodásba csaptunk át, amivel esélyt adtunk a Dabasnak a felzárkózásra. A második félidőben is sok hibával játszottunk, amit nem bírtunk el. Futottunk az eredmény után, és sajnos a meccs végére elfogytunk.

Tomori Győző: – A két pont megszerzése volt a legfontosabb, hogy milyen játékkal, az ezúttal másodlagos. Az első tíz percben hiányzott a kellő koncentráció, fordulatot Pintér Bulcsú becserélése jelentett, aki extra teljesítménnyel rukkolt elő. A folytatásban kevés hibával, jól kézilabdáztunk. A végjátékra nagyobb előnyre tettünk szert, de azt nem sikerült megtartani.