Erste Liga: 15 gólos meccset nyert meg az Újpest

Az Újpest a pénteki nyitányon a címvédő Gyergyói HK elleni viszonylag sima sikerrel indított, míg a székely csapat Debrecenben nem szerzett pontot. A hazaiaknál enyhébb izomhúzódás miatt nem játszott az első számú kapus, Rajna Miklós, helyette Erdei Krisztián védett. Az eseménydús, fordulatos első harmad után 2–2-vel vonultak el pihenőre a felek, ám innen már csak egy csapat volt a jégen. Az UTE ötször is betalált a második játékrészben, és már négy emberelőnyös találatnál járt. A folytatásban sem apadt a gólátlag, a hazaiak 11 találatig jutottak – akadt köztük emberhátrányos is –, a Szereda négyig. A hazaiaktól Julius Valtonen mesterhármast ütött, és adott egy gólpasszt, míg Szathmáry Simon négy asszisztot jegyzett.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

UTE–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 11–4 (2–2, 5–0, 4–2)

Újpest, 738 néző. V: Dósa, Gebei G., Kövesi, Varjú-Bartal

UTE: Erdei – Bogesics 1, SZATHMÁRY (4) / Pokornyi 1, Franyó (1) / Tornyai, Rósa / Ladnyik (1) – CSÁNYI 1 (1), Sokay 1 (1), VALTONEN 3 (1) / Vasko 1 (2), SZABÓ RÁCZ 1 (2), Zitny 1 (1) / Kovács S. (1), LEHTONEN 1 (2), Brehel (1) / Vörös, Cseh I., Lőczi B. Edző: Anatolij Bogdanov

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk (Buda) – Salló, Kristó / Kovács E. (1), Láday (2) / Burján, Salamon / Kozma – LEHTIMAKI (2), Péter (2), BECZE 2 / Fodor 1, Ágoston, Väyrynen / Silló, Rokaly, Bíró 1 / Szopos, Márton, Mic. Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 35–26

Emberelőny-kihasználás: 6/4, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Anatolij Bogdanov: – Eddig nem muzsikált jól, ám ezúttal beindult az emberelőnyünk, ez jelentette a fordulópontot. Lendületben maradtunk, két és fél harmadon keresztül fegyelmezettek voltunk. Remélem, a gólok jó hatással lesznek a játékosokra.

Staffan Lundh: – Nehéz mit mondani egy ilyen vereséget követően. Az első 20 percben elég jól játszottunk, a második harmadban sokszor lábon lőttük magunkat buta kiállításokkal, szétestünk. Szégyeljük magunkat, az utolsó 40 perc szörnyű volt.

KÉSŐBB

17.30: FEHA19–Gyergyói HK

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák