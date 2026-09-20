„Ennek a vereségnek fájnia kell” – Artetát nem csupán az eredmény keserítette el
A Premier League-ben négy, a Bajnokok Ligájában és a Ligakupában egy-egy győzelmet aratott az Arsenal, valamint magabiztosan megnyerte a Manchester City elleni Community Shield-meccset is – ez a hetes idénynyitó győzelmi sorozat ért csúnya véget szombaton Brightonban.
„Nagyon csalódott vagyok – idézi a klubhonlap Mikel Artetát. – Először is a mutatott teljesítmény, másodsorban az eredmény miatt. Persze el kell ismernünk, a Brighton jól futballozott, nagy odaadással küzdött, véleményem szerint összességében megérdemelte a győzelmet. Ugyanakkor sok mindennel a keze alá játszottunk, alapvető dolgokkal nem boldogultunk. Képtelenek voltunk párharcokat nyerni, emiatt már a mérkőzés elejétől hátrányban érezhettük magunkat. Ennek a vereségnek fájnia kell. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy az idény első hat-hét hetében milyen szépen teljesített a csapat, dacára annak, hogy a világbajnokság miatt tizennyolcan később kapcsolódtak be a munkába. A küzdőszellem, a játék, a fölény kialakítása eddig rendben volt, nagyon jól ment, de az ezen a meccsen kapott leckét nagyon, de nagyon komolyan kell vennünk, mert ha nem, megkapjuk újra.”
Arteta különösen amiatt volt bosszús, hogy tudták, előre meg is beszélték: kulcsfontosságú a mérkőzés első fele: „Tudtuk, hogy ha akkor nem szerzünk előnyt, elképesztően nehéz lesz uralni a meccset, és eséllyel harcolni a győzelemért. Természetesen az ellenfél is tisztában volt ezzel, és minden elismerést megérdemel, hogy keresztülvitte az akaratát.”
Az Arsenal vendégjátéka mindig nagy esemény Brightonban, de a mostani alkalom a szokásosnál is különlegesebb volt: a klub ezzel a találkozóval ünnepelte első profi mérkőzésének 125. évfordulóját – a játékosok az akkor viselt mez replikájában léptek pályára, a nézőtéren pedig (az Északi Lelátó kibővítésének köszönhetően) minden korábbinál többen (31 944) teremtettek fantasztikus hangulatot.
„A klub múltja tekintélyt parancsoló, minden drukkert büszkeséggel tölthet el, és bízom benne, hogy a mostani produkciót is méltónak találták, élvezték a meccset – mondta az első öt fordulóban 10 pontot szerző Albion vezetőedzője, Fabian Hürzeler. – Általában taktikai szempontból értékelünk, de mindennek az alapja a csapategység, a játékosok közötti bizalom. Ezúttal is kulcsfontosságú volt, hogy minden játékosom az összes párharcban érezhette: ott van mögötte egy segíteni kész csapattárs.”
A két éve szerződtetett német trénertől megkérdezték, ez volt-e a legnagyobb győzelme a Brighton edzőjeként; ezt megítélni még nem tudta, inkább arra helyezte a hangsúlyt, hogy számára a kapott gólok rovatában álló nulla a legfontosabb. És ő is beszélt az Arteta által is fontosnak tartott meccskezdés jelentőségéről: „Mindenki a gólt és a három pontot ünnepli győzelemként, de én azt mondom, fontosak a kis győzelmek is, mint például hogy miénk legyen az első bedobás, az első szöglet, az első fejes, az első megnyert párharc… Ha ezek az apró lépések sikeresek, ha győzelemként tudod megélni őket, akkor könnyebb kézbe venni az irányítást, nagyobb az esély a teljes sikerre.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Arsenal 3–0 (Gross 31., Kosztulasz 45., Andrés 57.)