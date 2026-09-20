„Ennek a vereségnek fájnia kell” – Artetát nem csupán az eredmény keserítette el

A Premier League-ben négy, a Bajnokok Ligájában és a Ligakupában egy-egy győzelmet aratott az Arsenal, valamint magabiztosan megnyerte a Manchester City elleni Community Shield-meccset is – ez a hetes idénynyitó győzelmi sorozat ért csúnya véget szombaton Brightonban.

„Nagyon csalódott vagyok – idézi a klubhonlap Mikel Artetát. – Először is a mutatott teljesítmény, másodsorban az eredmény miatt. Persze el kell ismernünk, a Brighton jól futballozott, nagy odaadással küzdött, véleményem szerint összességében megérdemelte a győzelmet. Ugyanakkor sok mindennel a keze alá játszottunk, alapvető dolgokkal nem boldogultunk. Képtelenek voltunk párharcokat nyerni, emiatt már a mérkőzés elejétől hátrányban érezhettük magunkat. Ennek a vereségnek fájnia kell. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy az idény első hat-hét hetében milyen szépen teljesített a csapat, dacára annak, hogy a világbajnokság miatt tizennyolcan később kapcsolódtak be a munkába. A küzdőszellem, a játék, a fölény kialakítása eddig rendben volt, nagyon jól ment, de az ezen a meccsen kapott leckét nagyon, de nagyon komolyan kell vennünk, mert ha nem, megkapjuk újra.”

Arteta különösen amiatt volt bosszús, hogy tudták, előre meg is beszélték: kulcsfontosságú a mérkőzés első fele: „Tudtuk, hogy ha akkor nem szerzünk előnyt, elképesztően nehéz lesz uralni a meccset, és eséllyel harcolni a győzelemért. Természetesen az ellenfél is tisztában volt ezzel, és minden elismerést megérdemel, hogy keresztülvitte az akaratát.”