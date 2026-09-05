Kétgólos hátrányból mentett pontot a Newcastle a Bournemouth ellen

A forduló előtt még győzelem nélkül álló, Tóth Alexet nélkülöző Bournemouth remekül kezdett a Newcastle otthonában: Marcus Tavernier egy gellert kapó labdával öt méterről már a 9. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. A hazaiak ezután rohamokat indítottak az egyenlítésért, a 35. percben mégis a Bournemouth szerzett újabb gólt: Justin Kluivert lövésénél a kapufa még kisegítette a Newcastle-t, ám utána Malick Thiaw lábáról szerencsétlenül a kapuba pörgött a labda – öngóllal növelte tehát előnyét a Bournemouth, de alig egy perccel később máris jött a szépítés: Harvey Barnes befelé cselezett a tizenhatos sarkánál, majd hatalmas gólt tekert a bal felső sarokba.

A minden igényt kielégítő első félidő után jóval gyengébb játékrész következett. Pedig rögtön egy ígéretes hazai lehetőséggel indult a félidő, a folytatásban azonban elmaradt a várt Newcastle-nyomás, a Bournemouth okos játékkal, különösebb gond nélkül őrizte egygólos vezetését – egészen a 88. percig...

Merthogy ekkor szinte a semmiből egalizáltak a hazaiak: Thiaw visszafejelt labdája után a csereként pályára küldött Jacob Ramsey jól helyezett 13 méteres lapos lövéssel kiegyenlített.

Az utolsó percekre aztán ismét felpörögtek az események, a Newcastle United a győzelemért támadott, de újabb gólt már nem tudott szerezni – a mérkőzés összképét tekintve a döntetlen igazságosnak mondható. 2–2

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2 (Barnes 37., Ramsey 88., ill. M. Tavernier 9., Thiaw 35. – öngól)

Bournemouth: Tóth Alex nem volt a meccskeretben

KÉSŐBB

16.00: Brentford–Sunderland

16.00: Fulham–Crystal Palace

16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United

16.00: Manchester City–Coventry City (Tv: Spíler1)

16.00: Nottingham Forest–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

18.30: Hull City–Aston Villa (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Ipswich Town–Liverpool 0–2 (Isak 7., 9.)