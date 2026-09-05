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Kétgólos hátrányból mentett pontot a Newcastle a Bournemouth ellen

T. Z.T. Z.
2026.09.05. 15:27
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Ramsey gólja egy pontot ért a Newcastle-nak a Bournemouth ellen (Fotó: Getty Images)
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Newcastle Bournemouth angol foci Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 3. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén a Newcastle United hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott az AFC Bournemouthszal.

A forduló előtt még győzelem nélkül álló, Tóth Alexet nélkülöző Bournemouth remekül kezdett a Newcastle otthonában: Marcus Tavernier egy gellert kapó labdával öt méterről már a 9. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek. A hazaiak ezután rohamokat indítottak az egyenlítésért, a 35. percben mégis a Bournemouth szerzett újabb gólt: Justin Kluivert lövésénél a kapufa még kisegítette a Newcastle-t, ám utána Malick Thiaw lábáról szerencsétlenül a kapuba pörgött a labda – öngóllal növelte tehát előnyét a Bournemouth, de alig egy perccel később máris jött a szépítés: Harvey Barnes befelé cselezett a tizenhatos sarkánál, majd hatalmas gólt tekert a bal felső sarokba.

A minden igényt kielégítő első félidő után jóval gyengébb játékrész következett. Pedig rögtön egy ígéretes hazai lehetőséggel indult a félidő, a folytatásban azonban elmaradt a várt Newcastle-nyomás, a Bournemouth okos játékkal, különösebb gond nélkül őrizte egygólos vezetését – egészen a 88. percig...

Merthogy ekkor szinte a semmiből egalizáltak a hazaiak: Thiaw visszafejelt labdája után a csereként pályára küldött Jacob Ramsey jól helyezett 13 méteres lapos lövéssel kiegyenlített. 

Az utolsó percekre aztán ismét felpörögtek az események, a Newcastle United a győzelemért támadott, de újabb gólt már nem tudott szerezni – a mérkőzés összképét tekintve a döntetlen igazságosnak mondható. 2–2

PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2 (Barnes 37., Ramsey 88., ill. M. Tavernier 9., Thiaw 35. – öngól)
Bournemouth: Tóth Alex nem volt a meccskeretben
KÉSŐBB
16.00: Brentford–Sunderland
16.00: Fulham–Crystal Palace
16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United
16.00: Manchester City–Coventry City (Tv: Spíler1)
16.00: Nottingham Forest–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
18.30: Hull City–Aston Villa (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Ipswich Town–Liverpool 0–2 (Isak 7., 9.)

 

 

 

Newcastle Bournemouth angol foci Premier League
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