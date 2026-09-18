Joao Pedro nélkül gólt sem szerzett, simán kikapott a Brentfordtól a Chelsea

A Chelsea az egyik legjobbja, Joao Pedro nélkül lépett pályára, aki sérülés miatt a brazil válogatott keretéből is kimaradt. Xabi Alonso helyette a rutinos Danny Welbecket nevezte a kezdőcsapatba, ám a „kékek” gólképtelenek maradtak a találkozón.

Kaptak viszont hármat is: a Brentfordnak a nyáron szerződtetett Jaidon Anthony szerzett vezetést a 61. percben, a hajrához közeledve pedig Igor Thiago rossz sorozata is megszakadt – a brazil csatár először volt eredményes a bajnoki idényben. A lefújást megelőzően a csereként beállt Fábio Carvalho állította be a 3–0-s végeredményt.

Keith Andrews csapata így veretlenül teljesítette az első öt fordulót, három döntetlen és két siker a mérleg. Ezzel szemben a Chelsea-nek ez már a második veresége volt a Premier League 2026–2027-es kiírásában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., I. Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)

Szombaton játsszák

13.30: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Ipswich Town

16.00: Newcastle United–Hull City

18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–Crystal Palace

15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)