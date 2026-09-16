Szoboszlainál egyetlen PL-játékos sem szerzett több gólt a tizenhatoson kívülről 2023 óta
Szoboszlai Dominik már 13 gólnál jár a tizenhatoson kívülről, erre pedig senki más nem volt képes az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) mezőnyében.
Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása, azaz 2023 júliusa óta egyetlen Premier League-játékos sem szerzett nála több gólt a tizenhatoson kívülről az összes sorozatot figyelembe véve – derült ki az Opta statisztikájából. A magyar középpályásnak már 13 ilyen találata van.
A statisztikai adat értékét növeli, hogy Szoboszlai az Opta grafikonja szerint jól láthatóan mindenhonnan eredményes tud lenni a tizenhatoson kívülről: balról, jobbról és középről is.
Mint ismert, Szoboszlai kedden, a Liverpool Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzésén is a tizenhatoson kívülről volt eredményes, a 90+1. percben hatalmas gólt ragasztott a londoni rivális kapujába.
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