Nemzeti Sportrádió

Szoboszlainál egyetlen PL-játékos sem szerzett több gólt a tizenhatoson kívülről 2023 óta

T. Z.T. Z.
2026.09.16. 12:48
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Fotó: Getty Images
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Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
Szoboszlai Dominik már 13 gólnál jár a tizenhatoson kívülről, erre pedig senki más nem volt képes az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) mezőnyében.

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása, azaz 2023 júliusa óta egyetlen Premier League-játékos sem szerzett nála több gólt a tizenhatoson kívülről az összes sorozatot figyelembe véve – derült ki az Opta statisztikájából. A magyar középpályásnak már 13 ilyen találata van.

A statisztikai adat értékét növeli, hogy Szoboszlai az Opta grafikonja szerint jól láthatóan mindenhonnan eredményes tud lenni a tizenhatoson kívülről: balról, jobbról és középről is. 

Mint ismert, Szoboszlai kedden, a Liverpool Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzésén is a tizenhatoson kívülről volt eredményes, a 90+1. percben hatalmas gólt ragasztott a londoni rivális kapujába. 

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Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
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