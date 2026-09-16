Szoboszlainál egyetlen PL-játékos sem szerzett több gólt a tizenhatoson kívülről 2023 óta

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása, azaz 2023 júliusa óta egyetlen Premier League-játékos sem szerzett nála több gólt a tizenhatoson kívülről az összes sorozatot figyelembe véve – derült ki az Opta statisztikájából. A magyar középpályásnak már 13 ilyen találata van.

A statisztikai adat értékét növeli, hogy Szoboszlai az Opta grafikonja szerint jól láthatóan mindenhonnan eredményes tud lenni a tizenhatoson kívülről: balról, jobbról és középről is.

No Premier League player has scored more goals from outside the box in all competitions than Dominik Szoboszlai since he signed for Liverpool in July 2023 (13). pic.twitter.com/1TsV4oTnGE — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 16, 2026

Mint ismert, Szoboszlai kedden, a Liverpool Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzésén is a tizenhatoson kívülről volt eredményes, a 90+1. percben hatalmas gólt ragasztott a londoni rivális kapujába.

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