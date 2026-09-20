Két meccs után újra győzött a Juventus a Serie A-ban

Egyik csapat sem várta túlságosan jó passzban az összecsapást, ugyanis az Atalanta és a Juventus is nyeretlen maradt a legutóbbi két bajnokiján. A mostani mérkőzést egyértelműen a Juventus kezdte támadóbban, az Atalanta beszorult a saját térfelére, és támadásban gyakorlatilag semmi veszélyt nem jelentett a hazaiak kapujára.

A Juventus mezőnyfölénye a 28. percben érett góllá, amikor elcsúszott a bergamóiak védekezése, Zeki Celik balról belőtt labdáját pedig Francisco Conceicao 11 méterről, okosan gurította a rövid sarkba – a portugál játékosnak ez volt az első gólja a Serie A idei kiírásában.

Két perccel később vitatott jelenet borzolta a kedélyeket: Pierre Kalulu teljesen egyértelműen meghúzta Jonathan Rowe mezét a tizenhatoson belül, a tizenegyes azonban elmaradt – s ennél is érthetetlenebb volt, hogy a játékvezető még videózásra sem méltatta az esetet.

A folytatásban továbbra is a Juventus irányította a játékot, és próbálkozott a második gól megszerzésével, mégis a 63. percben az Atalanta előtt is adódott egy nagyon komoly gólszerzési lehetőség: Randal Kolo Muaninak a gólvonalról kellett kifejelnie a biztos gólba tartó labdát.

A mérkőzés a 77. percben dőlt el végérvényesen: Edon Zhegrova jobb oldali szöglet után az előrehúzódó Gleison Bremer szép mozdulattal fejelt az Atalanta kapujába.

A hajrában Kolo Muani szerezhetett volna még egy gólt, de az eredmény már nem változott – két bajnoki után ismét nyert a Juventus a nagyon keveset mutató Atalanta ellen. 2–0

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Juventus–Atalanta 2–0 (F. Conceicao 28., Bremer 77.)

Fiorentina–Napoli 1–1 (Á. Jiménez 51., ill. Gilmour 23.)

Frosinone–Como 2–0 (Caló 14., Kvernadze 45+3.)

Parma–Genoa 2–1 (D. Romero 38., Almqvist 80., ill. Osmajic 70.)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Venezia–Lazio 0–2 (Zaccagni 51. – 11-esből, Noslin 60.)

Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)

Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)

Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. S. Kulenovic 77.)

Pénteken játszották

Monza–Sassuolo 2–1