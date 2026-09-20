Isak gólja döntött, szoros meccsen gyűrte le Tóth Alexéket a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Liverpool 0–1 (0–0)

Bournemouth, Vitality Stadion, 11 316 néző. Vezette: Oliver

BOURNEMOUTH: Petrovics – A. Smith (Cook, 75.), Hill, A. Silva, Truffert – T. Adams (Gannon-Doak, 88.), Scott – Rayan (Tóth A., 88.), Christie (Jebbison, 75.), Tavernier (Brooks, 75.) – Evanilson. Vezetőedző: Marco Rose

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai (Gravenberch, 81.), A. Mac Allister – Barcola (Munoz, 72.), Wirtz (Nyoni, 72.), Gakpo – Isak (Koumas, 81.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Gólszerző: Isak (57.)

ELLENTÉTES ELŐJELEKKEL várták a csapatok a Bournemouth–Liverpool bajnokit, kezdve azzal, hogy a hazaiak nyeretlenek, a vendégek pedig veretlenek voltak a forduló előtt. Továbbá, a vendéglátók jóval keményebb hétközi mérkőzést követően két nappal kevesebbet pihenve érkeztek meg a meccsre, és míg a Mersey-partiak szinte kicserélték a kezdőjüket az előző találkozójukhoz képest, addig piros-feketék majdnem ugyanazzal a tizeneggyel álltak ki. Az már csak hab a tortán, hogy a Liverpool a nyáron épp a Bournemouth edzőjét csábította el, aki most először tért vissza korábbi sikerei helyszínére.

Andoni Iraolát egyébként óriási tapsvihar köszöntötte a Vitality Stadionban, amiben semmi meglepő sincs, elvégre három év alatt sohasem látott magasságokba emelte a Bournemouth-t, a csapat pedig azért érkezhetett meg fáradtan a vasárnapi mérkőzésre, mert az ő eredményeinek hála története első európai kupameccsét játszhatta csütörtökön. Az már a jelenlegi edző, Marco Rose érdeme, hogy az első siker is összejött, ráadásul nem is akárhol, a Real Sociedad otthonában.

A San Sebastián-i mérkőzésen meghúzódó Justin Kluivert volt az egyetlen, aki kimaradt a Liverpool ellen (a keretbe sem került be, a helyén Ryan Christie kezdett), miközben a vendégeknél Iraola nyolc cserét hajtott végre a keddi Ligakupa-találkozóhoz képest, ráadásul a Bournemouth-ban kezdők közül Alisson, Virgil van Dijk, Florian Wirtz és Alexander Isak egyetlen percet sem játszott a Tottenham ellen.

Ez azt jelentette, hogy a két keretben helyet kapó három magyar közül kettő – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolban – kezdett, egy – Tóth Alex – a kispadon kapott helyet. Az első félidőben Szoboszlai két szabadrúgást is lőhetett, először a kapu fölé, majd nem sokkal a jobb kapufa mellé tekerte a labdát. Kerkez sem unatkozott, igaz, ezúttal főleg a védekezésben kellett helytállnia, az ő oldalán rohamozott ugyanis az egyik leggyorsabb bournemouth-i, a brazil válogatott Rayan.

Csakhogy a hazai csapat mindkét szélen veszélyes tudott lenni, és a bal oldalról alakította ki a játékrész legnagyobb helyzetét: a 18. percben a századik Premier League-mérkőzését játszó Marcus Tavernier adott be tűpontosan a kapu elé érkező Evanilsonnak, aki csak azért nem ünnepelhetett gólt, mert a jobb kapufa mellé helyezett labdáját Alisson óriási bravúrral szögletre tolta ki. Eközben a Liverpool keveset kockáztatott, és voltaképpen csak egyszer érkezett meg veszélyesen a hazaiak kapuja elé, Bradley Barcola lövését pedig Djordje Petrovics lábbal hárította.

A második félidő nem indult jól a magyaroknak, előbb Szoboszlai kapott sárga lapot durvaság miatt, nem sokkal később pedig Rayan ment el úgy Kerkez mellett, hogy tisztán adhatott be középre – a Pool szerencséjére az érkező Christie célt tévesztett. A vendégek ugyan továbbra sem vállaltak rizikót, mégis sikerült az első valamirevaló helyzetüket gólra váltani az addig szinte labdába sem érő Alexander Isak révén. A találat elsősorban Kody Gakpo érdeme, aki a jobb szélről, védőkkel a nyakán játszotta be középre a labdát, amely egyébként Wirtzről pattant a kapu előtt ólálkodó Isak elé.

A hajrára fordulva Andoni Iraola lecserélte Szoboszlait, így amikor pár perccel később Marco Rose beküldte Tóth Alexet, megint csak két magyar lehetett a pályán, tehát nem jött össze a régóta áhított „magyar mesterhármas”. A végig biztonságra törekedő Liverpool végül is kibekkelte az utolsó perceket – tegyük gyorsan hozzá, a Bournemouth képtelen volt nagyobb helyzeteket kialakítani –, így Iraola győztes visszatérést ünnepelhetett, és a mérkőzés előtti ígéretét betartva, mindenkit megölelt volt csapatából a lefújás után. Összességében mindkét csapat sorozata megmaradt: a Liverpool továbbra is veretlen, a Bournemouth pedig nyeretlen a Premier League-ben. 0–1