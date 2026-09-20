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Nizzában odalett a Lille veretlensége

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.20. 20:14
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Először kapott ki a Lille (Fotó: AFP)
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Lille Auxerre Brest Ligue 1 Nice
Az idáig még nyeretlen Nice hazai pályán legyőzte az eddig veretlen Lille-t a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 5. fordulójában. Az Auxerre szintén 2–1-re nyert a Brest ellen vasárnap.

Nathan Ngoy öngóljával került előnybe a Nice, majd Mohamed Amura növelte az előnyt, és Ueda Ajasze szépítő gólja már kevésnek bizonyult a Lille számára, amelynek így odalett a veretlensége. A nizzai csapat viszont megszerezte első győzelmét a bajnokságban (2–1).

FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Auxerre–Brest 2–1 (Archer 47., Le Guen 83. – öngól, ill. Mboup 23.)
Nice–Lille 2–1 (Ngoy 22. – öngól, Amura 67., ill. Ueda 79.)
20.45: Olympique Marseille–PSG

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Paris FC–Strasbourg 2–1 (Kebbal 18., Pagis 57., ill. Mbow 88. – öngól)
Angers–Troyes 2–0 (Peter 42., Sbai 57.)
Le Mans–Lorient 2–1 (Buraba 3., H. Diallo 57., ill. Jensen 78.)
Lyon–Rennes 4–0 (Nuamah 7., 30., Athekame 47., Tolisso 76.)
Toulouse–Le Havre 3–2 (Tengstedt 49., 51. – az elsőt 11-esből, Jörgensen 79., ill. Maja 71., Samatta 88.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Monaco–Lens 2–1 (Brunner 32., Gradit 84. – öngól, ill. Udol 57.)

 

 

Lille Auxerre Brest Ligue 1 Nice
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