Nizzában odalett a Lille veretlensége

Nathan Ngoy öngóljával került előnybe a Nice, majd Mohamed Amura növelte az előnyt, és Ueda Ajasze szépítő gólja már kevésnek bizonyult a Lille számára, amelynek így odalett a veretlensége. A nizzai csapat viszont megszerezte első győzelmét a bajnokságban (2–1).

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Auxerre–Brest 2–1 (Archer 47., Le Guen 83. – öngól, ill. Mboup 23.)

Nice–Lille 2–1 (Ngoy 22. – öngól, Amura 67., ill. Ueda 79.)

20.45: Olympique Marseille–PSG

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Paris FC–Strasbourg 2–1 (Kebbal 18., Pagis 57., ill. Mbow 88. – öngól)

Angers–Troyes 2–0 (Peter 42., Sbai 57.)

Le Mans–Lorient 2–1 (Buraba 3., H. Diallo 57., ill. Jensen 78.)

Lyon–Rennes 4–0 (Nuamah 7., 30., Athekame 47., Tolisso 76.)

Toulouse–Le Havre 3–2 (Tengstedt 49., 51. – az elsőt 11-esből, Jörgensen 79., ill. Maja 71., Samatta 88.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Monaco–Lens 2–1 (Brunner 32., Gradit 84. – öngól, ill. Udol 57.)