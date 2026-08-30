Joao Pedro két kapura játszott, a Chelsea hétgólos meccsen verte meg a Brightont

CHELSEA–BRIGHTON & HOVE ALBION

Negyedóra sem telt el a Stamford Bridge-en, máris két góllal vezetett Xabi Alonso csapata: a 4. percben egy szöglet utáni káoszban Roméo Lavia talált be, majd tíz perccel később a védőjét megelőző Pedro Neto váltotta gólra Rogers centerezését. A hazaiak remek első bő fél óráját Joao Pedro koronázta meg azzal, hogy tanári higgadtsággal zárt le egy kontrát. A Brighton reményeit Malick Yalcouyé hozta vissza, a 20 éves mali légiós a keresztlécről kipattanó labdát küldte az üresen maradt kapuba a 35. percben, így a lélektani előny a vendégeké volt a szünetben.

A fordulás után a Brighton tekintélyes mezőnyfölényben játszott, de ezt nem tudta gólokra váltani – ezzel együtt a játékrész derekán sikerült tovább faragnia a hátrányból, amikor Joao Pedro nagyon szerencsétlenül lépett bele Gross centerezésébe, így öngóllal jött fel ellenfele nyakára a Hürzeler-féle csapat. A brightoni remények azonban csak tizenegy percig éltek, mert jött Cole Palmer, és 18 méterről kilőtte a jobb alsót. Az újabb találat nem törte meg a vendégeket, viszont Pascal Gross csak a ráadás záróakkordjaként tudott 11 méterről gólt fejelni – a három pont a londoni kékeké lett. 4–3

SUNDERLAND–FULHAM

Noha a labda kicsivel kevesebbet volt nála, a veszélyesebb így is a Sunderland volt a saját közönsége előtt, s többször is dolga akadt Bernd Lenónak. A mérkőzés egyetlen gólját ennek megfelelően a hazaiak szerezték, a jobb szélen elrohanó Habib Diarra beadásából Wilson Isidor lőtt a kilépő kapus mellett a hálóba, kiharcolva övéinek a három pontot. A Sunderland ezzel javítani tudott a balul sikerült bajnoki rajt után, míg a Fulham továbbra is pont nélkül áll két fordulót követően. 1–0

LEEDS–BRENTFORD

A labdabirtoklás szempontjából kiegyenlített meccset játszottak a felek, viszont a Brentford közel kétszer annyi lövést eresztett meg a Leedshez képest – úgy, hogy a hazaiak 12-szer próbálkoztak 90 perc alatt. Ennek tükrében (valamint a Brentford első félidei fölénye miatt) Kevin Schade vezető gólja nem volt meglepő, majd miután a második játékrészben a hazaiak vették át a játék irányítását, Dominic Calvert-Lewin közeli találata pontot ért Daniel Farke gárdájának. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Chelsea–Brighton & Hove Albion 4–3 (Lavia 4., P. Neto 14., Joao Pedro 32., Palmer 74., ill. Yalcouyé 35., Joao Pedro 63. – öngól, Gross 90+6.)

Leeds United–Brentford 1–1 (Calvert-Lewin 79., ill. Schade 41.)

Sunderland–Fulham 1–0 (Isidor 75.)

17.30: Manchester United–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Aston Villa–Arsenal (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Liverpool–Nottingham Forest 2–2 (Isak 60., Munoz 82., ill. Ndoye 24., Gibbs-White 70. – 11-esből)

AFC Bournemouth–Everton 1–1 (A. Scott 41., ill. Tarkowski 90+2.)

Coventry City–Hull City 0–1 (Millar 82.)

Tottenham Hotspur–Newcastle United 0–2 (Elanga 62., Wissa 72.)

Pénteken játszották

Crystal Palace–Manchester City 1–4 (Donnarumma 56. – öngól, ill. Haaland 17., 84., Cherki 54., 59.)