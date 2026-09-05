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NB I: Paks–DVSC 1–2

Haaland fejesével verte a Coventryt a Manchester City; a Forest otthonában szerezte meg első pontját a Spurs

B. A. P.B. A. P.
2026.09.05. 18:02
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Erling Haaland (világoskékben) fejjel vette be az újonc kapuját (Fotó: Getty Images)
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Coventry City Crystal Palace Nottingham Forest Sunderland Brentford Spíler Tv angol labdarúgás Tottenham Fulham Premier League Manchester City
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 3. fordulójában a Manchester City hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Coventry Cityt, míg a Tottenham gól nélkül megosztozott a pontokon a Nottingham Forest vendégeként. Döntetlent játszott a Brighton a Leeds Uniteddel és a Brenftord a Sunderlanddel, míg a Crystal Palace ötgólos mérkőzésen múlta felül a Fulhamet.

MANCHESTER CITY–COVENTRY CITY

Az átigazolási időszak hajrájában érkezők közül Iliman Ndiaye és Enzo Fernández is a kezdőben kapott helyet Enzo Maresca kezdőcsapatában. Az első két meccsen gólt sem szerző Coventry az első félidőben 17 százalékos labdabirtoklást ért el a Manchester City otthonában, de így is volt több gólszerzési lehetősége. Antoine Semenyo hazapasszolt labdáját nem tudta átvenni Gianluigi Donnarumma, az olasz kapus azonban az utolsó pillanatban kivágta a labdát a gólvonalról. A 8. percben Taiwo Awoniyi ugrott ki, de ziccerből nem találta el a manchesteri kaput.

Ezt követően már helyzetekben is megmutatkozott a City labdabirtoklási fölénye. A 23. percben Rayan Cherki távoli lövése a jobb kapufáról kipattant, ám három percre rá már összejött a vezetés a hazaiaknak. Semenyo kapott jó labdát a jobb oldalon a védővonal mögé, majd a hosszú oldalra érkező labdáját Erling Haaland fejelte a hálóba. A norvég támadónak további két helyzete is volt az első játékrészben, de mindkétszer Carl Rushworth nyerte kettejük párharcát.

A második félidőben Haaland ugyan megszerezte a második gólját, azonban a partjelző lest intett. A Coventrynek is volt több helyzete az egyenlítésre, de Donnarumma két bravúrt is bemutatott. A Manchester City végül 1–0-ra behúzta a mérkőzést, és továbbra is hibátlan.

BRENTFORD–SUNDERLAND

Az előző idényben mindkét csapat megnyerte a hazai meccsét, ezúttal a vendégek találtak be először, igaz, Daniel Ballard gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Az első félidőben a két csapat összesen két kaput eltaláló lövést hozott össze. A legközelebb Enzo Le Fée volt a gólhoz, a tizenhatosról leadott lövése azonban a kapufáról kifele pattant.

A szünet után előbb Igor Thiago veszélyeztetett, de közeli fejesét Robin Roefs hárította. Az 57. percben azonban már a Sunderland kapusa is tehetetlen volt, Vitaly Janelt góljával vezetést szerzett a Brentford. A 71. percben Jaidon Anthony is a kapuba talált, de szabálytalanság miatt a videobíró segítségével a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Bő tíz perccel később lerántás miatt büntetőhöz jutott a Sunderland, a labda mögé Enzo Le Fée állt, és a bal alsó sarokba vágta a labdát, beállítva az 1–1-es végeredményt. A Brentford így továbbra is veretlen, öt ponttal az ötödik helyen áll, míg a Sunderland négy pontot gyűjtve a 11.

BRIGHTON–LEEDS UNITED

Veretlen maradt a Leeds United is, amely egy szép akció végén Jayden Bogle góljával szerzett vezetést Brightonban. Az első félidőben a Leeds 2.17-es várható gólértéket (xG) termelt, ellentétben a hazaiak 0.03-as mutatójával. A második félidőre azonban megfordult a játék képe: a Brighton 17 lövéssel is próbálkozott, míg a vendégek csak néggyel. Az egyenlítés végül szögletből jött össze, Maxim De Cuyper beadását a 19 éves Luka Vuskovic fejelte közelről a kapuba. A Leeds így három forduló után egy győzelemmel és két döntetlennel áll, míg a Brighton négy pontot gyűjtött. (1–1)

FULHAM–CRYSTAL PALACE

Szórakoztató, sokgólos meccset játszott a Fulham és a Crystal Palace. A hazaiak előbb Josh King, majd César Palacios góljával vezettek, de Tyrick Mitchell mindkétszer egyenlített. A 74. percben a duplázó 27 éves angol helyére honfitársa, Ben Chilwell érkezett. Három percre rá az ő góljával megnyerte a találkozót a Crystal Palace (2–3). A vendégeknek ez volt az idénybeli első győzelmük, míg a Fulham továbbra is pont nélküli.

NOTTINGHAM–TOTTENHAM

Első gólját még nem, de első pontját megszerezte a Tottenham. A londoni csapat 12 lövéséből egy sem találta el a kaput, de így is több mint kétszer annyi xG-t hozott össze, mint a Nottingham (0.65–1.57). Az első félidőben Omar Marmus nem találta el a kaput ígéretes helyzetből a 18. percben, odaát Morgan Gibbs-White jobb alsó sarok felé tartó kísérletét Antonín Kinsky hárította. A szünet után Micky van de Ven egy szögletet követően fejelt kapu mellé, a Forest részéről pedig Neco Williams fejes gólját pedig les miatt érvénytelenítették. A 88. percben Dominic Solanke hagyta ki a Spurs óriási helyzetét, így 0–0-s döntetlennel zárult a mérkőzés. A Tottenham egy ponttal a 17. helyen áll három fordulót követően.

PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Brentford–Sunderland 1–1 (Janelt 57., ill. Le Fée 82. – 11-esből)
Fulham–Crystal Palace 2–3 (King 11., C. Palacios 42., ill. Mitchell 35., 54., Chilwell 77.)
Brighton & Hove Albion–Leeds United 1–1 (Vuskovic 71., ill. Bogle 15.)
Manchester City–Coventry City 1–0 (Haaland 26.)
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 0–0
KÉSŐBB
18.30: Hull City–Aston Villa (Tv: Spíler1)
Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2 (Barnes 37., Ramsey 88., ill. M. Tavernier 9., Thiaw 35. – öngól)
VASÁRNAP
15.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Ipswich Town–Liverpool 0–2 (Isak 7., 9.)

 

 

Coventry City Crystal Palace Nottingham Forest Sunderland Brentford Spíler Tv angol labdarúgás Tottenham Fulham Premier League Manchester City
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