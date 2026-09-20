Pupp sikerét hozta a szkopjei cselgáncs Ek-verseny

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a kétszeres olimpiai ötödik helyezett Pupp a szerb Bojana Savic elleni hosszabbításos győzelemmel kezdett, majd a német Hannah Frobenius és az orosz Darja Zaharova ellen is ipponnal nyert.

A döntőben újabb aranypontos csata következett, ezúttal a szerb Mina Gacic ellen, és ismét az Atomerőmű SE kiválósága győzött egy jukóval.

A nemzetközi porondon számtalan nagy sikert megélt sportoló pályafutásának első Európa-kupa aranyérmét szerezte meg a felnőtt mezőnyben (egy-egy ezüstérme volt 2014-ből, illetve 2017-ből), azonban a paksi judós többnyire a magasabban jegyzett, világranglistapontokat adó viadalokon szerepel már évek óta.

Pupp számára a szkopjei erőpróba jelentette a visszatérést egy hosszabb kihagyás és egy kisebb operáció után, a két hét múlva rajtoló világbajnokság előtt még ki akarta próbálni korábban megsérült kezét.