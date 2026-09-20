Torna-vk: Mayer Gréta gerendán ötödik, talajon nyolcadik lett

Talán az elvárás volt túl nagy, legalábbis Mayer Gréta érezhette nagynak-soknak, holott a magyar tornászokkal szemben egyáltalán nem volt ilyen a szombathelyi challenge-világkupa-viadalon – helyezést illetően semmiképpen sem.

Merthogy a tornászoknál alapvető elvárás, így lép minden sportoló a pódiumra, hogy amit tud, azt csinálja meg a szeren, legyen meg a tiszta és pontos gyakorlat, a többit majd eldöntik a bírók.

Mayer Gréta igazi bajnoktól, nevezetesen Berki Krisztiántól kapott néhány kedves és „felrázó” mondatot szombaton, Trenka János tanítványa ezt meg is hálálta azzal, hogy ugrásban aranyat nyert – vasárnap gerendán és talajon már nem jött újabb medália. A férfiaknál is volt magyar szereplő a viadal záró napján: a fiatal Nagy Márk Dávid korláton hatodikként zárt.

„Szuper versenyt zártunk, és muszáj azzal kezdenem, hogy a csapat, amelyik már évek óta szervezi Szombathelyen a vk-viadalt, ezúttal is jelesre vizsgázott – nyilatkozta lapunknak a magyar szakszövetség általános elnökhelyettese, Berki Krisztián. – A fiúknál két döntősünk volt, láttam rajtuk, hogy élvezték az eseményt, a hazai pályát, erre van igazán szüksége mindenkinek, hiszen versenyezni csak versenyen tanulhatsz meg. A lányok kapcsán lehet némi hiányérzetünk, hiszen Czifra Bettina Lili nyerni tudott volna felemás korláton, sajnos hibázott. Mayer Gréta ugrásaranyát nem kell magyarázni, vasárnap akadtak hibái, de jelenleg Gréti viszi a hátán a női tornát, ezért csak hálásak lehetünk neki. Két másik világbajnoki indulónk, Balázs Kira és Szilágyi Nikolett is jól tornázott.”

TORNA

CHALLENGE-VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY

Szerenkénti döntők. Férfiak. Ugrás: 1. Daniel Trifonov (bolgár) 14.016, 2. Kalny (cseh) 13.899, 3. Danek (cseh) 13.799. Korlát: 1. Jordan Alekszandrov (bolgár) 13.633, 2. Vernajev (ukrán) 13.433, 3. Brandenburger (luxemburgi) 13.366, …6. Nagy Márk Dávid 12.766. Nyújtó: 1. Arthur Mariano (brazil) 14.133, 2. Kalinic (cseh) 13.300, 3. Garnczarek (lengyel) 12.833. Nők. Gerenda: 1. Flavia Saraiva (brazil) 13.766, 2. Andrade (brazil) 13.600, 3. Roper (brit) 12.866, …5. Mayer Gréta 12.300. Talaj: 1. Dulcy Caylor (amerikai) 13.466, 2. Saraiva 13.433, 2. Oliveira (brazil) 12.933, …8. Mayer Gréta 12.066