Rég nem látott összeomlás az Arsenaltól, simán nyert a Brighton

A Brighton & Hove Albion ellenit megelőzően az összes mérkőzését megnyerte az Arsenal a 2026–2027-es idényben. A sorozat az Amex Stadionban ért véget, ahol az „ágyúsok” már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek: Pascal Gross és Haralambosz Kosztulasz vette be David Raya kapuját.

A fordulást követően Mikel Arteta csapata javulást mutatott, gólt azonban így sem szerzett – ellenben a hazaiakkal, akik részéről Chema Andrés szöglet után állította be a 3–0-s végeredményt.

Yoane Wissa kihagyott tizenegyese is belefért a Newcastle Unitednek, amely a forduló előtt szintén veretlen Hull Cityt múlta felül, míg az Everton az Ipswich Town ellen tartotta otthon a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Tottenham Hotspur–Aston Villa 2–3 (Gallagher 86., Van Hecke 90+8., ill. Manzambi 45+4., Jackson 67., Buendía 79.)

Brighton & Hove Albion–Arsenal 3–0 (P. Gross 31., Kosztulasz 45., Andrés 57.)

Everton–Ipswich Town 1–0 (Barry 11.)

Kiállítva: Fatawu (67., Ipswich)

Newcastle United–Hull City 2–1 (Willock 3., Hall 7., ill. Cho 67.)

18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–Crystal Palace

15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., Igor Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)