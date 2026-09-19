Nemzeti Sportrádió

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NB I: Debrecen–Vasas 2–1

Rég nem látott összeomlás az Arsenaltól, simán nyert a Brighton

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.19. 18:00
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Pascal Gross (jobbra) folytatta szenzációs formáját, gólt szerzett és asszisztot jegyzett (Fotó: Getty Images)
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Arsenal Ipswich Town Newcastle United Hull City Spíler Tv Brighton Everton Premier League
Elszenvedte idénybeli első vereségét az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójában az Arsenal: a címvédőt a Brighton & Hove Albion lepte meg szombat délután.

A Brighton & Hove Albion ellenit megelőzően az összes mérkőzését megnyerte az Arsenal a 2026–2027-es idényben. A sorozat az Amex Stadionban ért véget, ahol az „ágyúsok” már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek: Pascal Gross és Haralambosz Kosztulasz vette be David Raya kapuját.

A fordulást követően Mikel Arteta csapata javulást mutatott, gólt azonban így sem szerzett – ellenben a hazaiakkal, akik részéről Chema Andrés szöglet után állította be a 3–0-s végeredményt.

Yoane Wissa kihagyott tizenegyese is belefért a Newcastle Unitednek, amely a forduló előtt szintén veretlen Hull Cityt múlta felül, míg az Everton az Ipswich Town ellen tartotta otthon a három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Tottenham Hotspur–Aston Villa 2–3 (Gallagher 86., Van Hecke 90+8., ill. Manzambi 45+4., Jackson 67., Buendía 79.)
Brighton & Hove Albion–Arsenal 3–0 (P. Gross 31., Kosztulasz 45., Andrés 57.)
Everton–Ipswich Town 1–0 (Barry 11.)
Kiállítva: Fatawu (67., Ipswich)
Newcastle United–Hull City 2–1 (Willock 3., Hall 7., ill. Cho 67.)
18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–Crystal Palace
15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
Pénteken játszották
Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., Igor Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)

 

 

Arsenal Ipswich Town Newcastle United Hull City Spíler Tv Brighton Everton Premier League
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