Kosár: a sérülése után Kecsmárik Olívia szinte új emberként tér vissza

Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024 szeptemberében, 15 esztendősen mutatkozott be a felnőtt élvonalban Kecsmárik Olívia, akinek azóta viszont korántsem alakult zökkenőmentesen a pályafutása. Az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának reménysége előbb elülső keresztszalagszakadást szenvedett, majd egyéves kényszerpihenő után alig, hogy visszatért ebből, néhány mérkőzés után jött az újabb térdsérülés meniszkuszszakadás formájában. Az újabb műtét és újabb féléves kihagyást követően a nyáron állt ismét edzésbe, és kezd újra formába lendülni az NB I/A-csoportos bajnoki címvédő Pécs együttesében.

Ez az elmúlt másfél év az életem egyik legnehezebb időszaka volt, és mind mentálisan, mind fizikailag nagyon megterhelőnek, embert próbálónak bizonyult ez a periódus

– mondta Kecsmárik az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor hálás is vagyok ezért az időszakért, mert rengeteget tanultam ebben a nagyjából tizennyolc hónapban, ami rendkívül fontos lesz majd abból a szempontból, hogy belőlem majd milyen játékos és milyen ember válhat a jövőben. Ezen időszak alatt testileg, lelkileg és emberileg is rengeteget változtam, így most tényleg olyan, mintha egy teljesen új játékosként térnék vissza a pályára. A második sérülésem után nagyon mélyen voltam mentálisan, emiatt meg kellett találnom magamban újra a motivációt az újabb rehabilitációhoz, de a családom, a barátaim, illetve az edzőim átlendítettek ezen a holtponton, és sikerült újra visszatalálnom a helyes útra. Nem tartanék itt ma, ha ők nem támogatnak engem végig ezen a nehéz úton."

Kecsmárik Olívia Forrás: NKA Universitas Pécs

A 17 éves irányító csütörtökön a Győr elleni felkészülési meccsen már 14 ponttal, négy assziszttal és három szerzett labdával vétette észre magát.

„A nyaramat már teljesen annak szenteltem, hogy egészségesen és fizikailag százszázalékos állapotban tudjam megkezdeni az új évadot a felnőttcsapattal.

Roppant izgatottan és motiváltan várom már a jövő heti rajtot, kőkeményen dolgozom, és szeretnénk minél több játéklehetőséget és minél nagyobb szerepet kiharcolni magamnak az idényben.

Azon leszek, hogy egészségesen tudjam végig játszani a bajnokságot, igyekszem majd sokat fejlődni, és megmutatni, hogy mire is vagyok képes valójában."

(Kiemelt kép forrása: NKA Universitas Pécs)