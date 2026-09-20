Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–FTC 1–1

Kosár: a sérülése után Kecsmárik Olívia szinte új emberként tér vissza

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.09.20. 20:29
null
Címkék
Kecsmárik Olívia kosárlabda utánpótlás NKA Universitas Pécs utánpótlássport NKA Pécs
A pécsiek 17 éves kosárlabdázója, Kecsmárik Olívia két súlyos térdsérülésből visszatérve, mintegy másfél év kihagyás után igyekszik újra felvenni az NB I/A-csoport ritmusát.

Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, 2024 szeptemberében, 15 esztendősen mutatkozott be a felnőtt élvonalban Kecsmárik Olívia, akinek azóta viszont korántsem alakult zökkenőmentesen a pályafutása. Az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának reménysége előbb elülső keresztszalagszakadást szenvedett, majd egyéves kényszerpihenő után alig, hogy visszatért ebből, néhány mérkőzés után jött az újabb térdsérülés meniszkuszszakadás formájában. Az újabb műtét és újabb féléves kihagyást követően a nyáron állt ismét edzésbe, és kezd újra formába lendülni az NB I/A-csoportos bajnoki címvédő Pécs együttesében.

– mondta Kecsmárik az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor hálás is vagyok ezért az időszakért, mert rengeteget tanultam ebben a nagyjából tizennyolc hónapban, ami rendkívül fontos lesz majd abból a szempontból, hogy belőlem majd milyen játékos és milyen ember válhat a jövőben. Ezen időszak alatt testileg, lelkileg és emberileg is rengeteget változtam, így most tényleg olyan, mintha egy teljesen új játékosként térnék vissza a pályára. A második sérülésem után nagyon mélyen voltam mentálisan, emiatt meg kellett találnom magamban újra a motivációt az újabb rehabilitációhoz, de a családom, a barátaim, illetve az edzőim átlendítettek ezen a holtponton, és sikerült újra visszatalálnom a helyes útra. Nem tartanék itt ma, ha ők nem támogatnak engem végig ezen a nehéz úton."

Kecsmárik Olívia Forrás: NKA Universitas Pécs

A 17 éves irányító csütörtökön a Győr elleni felkészülési meccsen már 14 ponttal, négy assziszttal és három szerzett labdával vétette észre magát.

„A nyaramat már teljesen annak szenteltem, hogy egészségesen és fizikailag százszázalékos állapotban tudjam megkezdeni az új évadot a felnőttcsapattal.

Azon leszek, hogy egészségesen tudjam végig játszani a bajnokságot, igyekszem majd sokat fejlődni, és megmutatni, hogy mire is vagyok képes valójában."

(Kiemelt kép forrása: NKA Universitas Pécs)

Kecsmárik Olívia kosárlabda utánpótlás NKA Universitas Pécs utánpótlássport NKA Pécs
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: második lett az U15-ös leány válogatott

Utánpótlássport
36 perce

Kajak-kenu: fölényes első hely az éremtáblázaton

Utánpótlássport
2 órája

Strandröplabda: negyedik lett Honti-Majoros és Pádár az U18-as Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Labdarúgás: Pető Milán előkelő helyen Európában

Utánpótlássport
5 órája

Strandröplabda: elődöntős a Honti-Majoros, Pádár páros az U18-as Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 20:38

Kajak-kenu: újabb 13 éremmel folytatták a fiatalok az ORV-t

Utánpótlássport
Tegnap, 19:37

Vívás: minőségi utánpótlás marad a női kardszakágban

Utánpótlássport
Tegnap, 18:37

Kovácshegyi Ferenc: Mindig találok magamnak motivációt

Utánpótlássport
Tegnap, 11:02