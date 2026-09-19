Gert Remmel: Javaslom, hogy amikor a Vasas busza megáll Budapesten, vegyenek egy lottószelvényt!
Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője
– Alig telt el tíz perc és már két góllal vezettek, mégis pont nélkül maradtak egy olyan meccsen, ahol a VAR-szobáé volt a főszerep…
– A játékosok megcsinálták, amit elterveztünk, nem tudok rájuk haragudni. Amikor egy mérkőzés végén a játékvezetőről beszélnek a legtöbbet, az sok mindent elmond az egész összecsapásról.
– A huszadik perc táján nagyon mélyen volt a vendégcsapat. Nem érzi úgy, hogy ekkor eldönthették volna a három pont sorsát?
– Amikor berúgjuk a harmadik, a negyedik és az ötödik gólunkat is, mégis csak kettő érvényes, akkor nem feltétlenül tudok ilyenről beszélni.
– Ha ez vigasztalja, a vendégcsapat edzője úgy nyilatkozott, hogy a szerencsésebb csapat nyerte meg a találkozót…
– Javaslom, hogy amikor a Vasas busza megáll Budapesten, vegyenek egy lottószelvényt. Amilyen szerencséjük ezen a meccsen volt, biztos nyernek.
Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője
– Hektikus meccset nyertek meg hatalmas csatában…
– Nagyon örülök a győzelemnek, erős karaktert mutattak a játékosaink, de azt is hozzáteszem ehhez, hogy a szerencsésebb csapat nyert. Arra mindenképpen büszke vagyok, hogy feljutó klubként előkelő helyen állunk a tabellán.
– Az első húsz perc Vasas-szemszögből maga volt rémálom: emlékszik ilyen rossz kezdésre?
– Nem. Olyan technikai hibákat láttam, s olyan helyeken vesztett labdát a saját térfélen a csapat, ami nem fér bele a Debrecen ellen. A Loki megbünteti ezeket a hibákat, ez most is kiderült.
– A kezdeti sokk után mi volt a fordulópont?
– A huszadik perc után elkezdtük rendezni a sorokat. Nagyon fontos volt Koszta Márk szabadrúgásgólja még a szünet előtt, és kellettek azok a szerencsés apróságok is, amelyek ezúttal velünk voltak . Ezzel együtt voltak hatalmas helyzeteink, amikor Tóth Milán az üres kapuval állt szemben és eltalálta a DVSC védőjét, elindultam az öltöző felé…
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LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–VASAS FC 2–4 (2–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6694 néző. Vezette: Derdák
DEBRECEN: Andreev – Tercza, Batik, Lang, Guerrero (Keller, 90+2.) – Boskovic, Patai – Egri (Baldoni, 62.), Dzsudzsák, Dénes – Szendrei Á. (Adinany, 62.). Vezetőedző: Gert Remmel
VASAS: Engedi – Hej, Iyinbor, Csóka D., Pávkovics – Hidi M. S., Mezei (Rab Boldizsár, 56.) – Kovácsréti (Horváth R., 86.), Urblík J. (Otigba, 90+4.), Tóth M. – Koszta (Pethő, 86.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Szendrei Á. (4.), Batik (10.), ill. Koszta (45.), Pávkovics (61.), Pethő (90+1.), Tóth M. (90+8.)
Sárga lap: Batik (57.), Lang (73.), Dénes (90+6.), Tercza (90+7.), ill. Csóka D. (21.), Hidi M. S. (45+2.), Kovácsréti (69.), Pávkovics (80.), Tóth M. (90+7.)