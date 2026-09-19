Gert Remmel: Javaslom, hogy amikor a Vasas busza megáll Budapesten, vegyenek egy lottószelvényt!

Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője

– Alig telt el tíz perc és már két góllal vezettek, mégis pont nélkül maradtak egy olyan meccsen, ahol a VAR-szobáé volt a főszerep…

– A játékosok megcsinálták, amit elterveztünk, nem tudok rájuk haragudni. Amikor egy mérkőzés végén a játékvezetőről beszélnek a legtöbbet, az sok mindent elmond az egész összecsapásról.

– A huszadik perc táján nagyon mélyen volt a vendégcsapat. Nem érzi úgy, hogy ekkor eldönthették volna a három pont sorsát?

– Amikor berúgjuk a harmadik, a negyedik és az ötödik gólunkat is, mégis csak kettő érvényes, akkor nem feltétlenül tudok ilyenről beszélni.

– Ha ez vigasztalja, a vendégcsapat edzője úgy nyilatkozott, hogy a szerencsésebb csapat nyerte meg a találkozót…

– Javaslom, hogy amikor a Vasas busza megáll Budapesten, vegyenek egy lottószelvényt. Amilyen szerencséjük ezen a meccsen volt, biztos nyernek.

Erős Gábor, a Vasas vezetőedzője

– Hektikus meccset nyertek meg hatalmas csatában…

– Nagyon örülök a győzelemnek, erős karaktert mutattak a játékosaink, de azt is hozzáteszem ehhez, hogy a szerencsésebb csapat nyert. Arra mindenképpen büszke vagyok, hogy feljutó klubként előkelő helyen állunk a tabellán.

– Az első húsz perc Vasas-szemszögből maga volt rémálom: emlékszik ilyen rossz kezdésre?

– Nem. Olyan technikai hibákat láttam, s olyan helyeken vesztett labdát a saját térfélen a csapat, ami nem fér bele a Debrecen ellen. A Loki megbünteti ezeket a hibákat, ez most is kiderült.

– A kezdeti sokk után mi volt a fordulópont?

– A huszadik perc után elkezdtük rendezni a sorokat. Nagyon fontos volt Koszta Márk szabadrúgásgólja még a szünet előtt, és kellettek azok a szerencsés apróságok is, amelyek ezúttal velünk voltak . Ezzel együtt voltak hatalmas helyzeteink, amikor Tóth Milán az üres kapuval állt szemben és eltalálta a DVSC védőjét, elindultam az öltöző felé…