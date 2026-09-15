Max Dowman duplázott, az Arsenal 58 perc alatt lerendezte az Ipswichet a Ligakupában

IPSWICH TOWN–ARSENAL

Korán bekezdett Ipswichben az Arsenal: a találkozó hetedik percében Eze adott egy labdát Max Dowmannek, aki egy csellel elfektette Kiprét, majd jobbal a jobb alsóba lőtt. Kilenc perccel később már kettővel vezettek az „ágyúsok”; egy csúnya védelmi hibát követően Noni Madueke elé került a labda, aki állítgatás nélkül a kapu jobb oldalába lőtt. A játékrész második felében visszavett a tempóból Mikel Arteta csapata, így az Ipswich is eljutott a fővárosiak kapuja elé, de igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani.

Fordulás után sem reménykedhettek sokáig a hazai drukkerek, a játékrész második percében ismét Max Dowman villant meg: a 16 éves szélső ezúttal Zubimendi okos passzát váltotta gólra. Tizenegy perccel később pedig jött a negyedik találat is, ezúttal Mikel Merino a 16-os vonaláról volt eredményes a jobb oldali kapufa segítségével. Nem sokkal ezután jött a hazaiak becsületgólja, Anis Mehmeti közelről talált be. A ráadás perceiben Chuba Akpom is faragott a hazai hátrányon, de a lényegen ez már nem változtatott – az Arsenal különösebb nehézség nélkül jutott be a nyolcaddöntőbe. 2–4

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Callum Wilson révén már a harmadik percben vezetést szerzett a harmadosztályú Reading vendégeként a Brentford, majd a szünet előtt Fábio Carvalho révén meg is duplázta azt. A fővárosiak a fordulás után sem vettek vissza a tempóból, de a Reading a játékrész hajrájára ráfordulva Paudie O'Connor fejesével szépített. Más kérdés, hogy ez nem roggyantotta meg a vendégeket, akik a hátralevő időben eldugták a labdát, és könnyedén jutottak tovább. 1–2

Eseménydús első félidőt láthatott a London Stadion közönsége. Egy gyors gólváltást követően César Palacios is betalált, így a Fulham újra előnybe került a West Ham vendégeként – más kérdés, hogy a másodosztályú „kalapácsosoknak” erre is volt válasza, és még a szünet előtt egalizáltak. Fordulás után sokáig nem változott az eredmény, majd a 78. percben Oscar Bobb a védők gyűrűjében találta meg az utat a gólvonalon túlra. Harmadjára már nem tudott felállni a West Ham, így Álvaro Arbeloa együttese jutott tovább a nyolcaddöntőbe. 2–3

A játéknap harmadosztályú csatáján nem unatkoztak a nézők, a vendég Barnsley háromszor is megszerezte a vezetést, de a Peterborough mindhárom alkalommal egyenlíteni tudott. Miután a 90 perc nem hozott döntést, jöttek a tizenegyesek, ahol a hetedik sorozatban a hazai kapus, Alex Bass védése döntött – a Peterborough jutott tovább. 3–3 – tizenegyesekkel 7–6

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Peterborough United (III.)–Barnsley (III.) 3–3 – 11-esekkel 7–6

West Ham United (II.)–Fulham 2–3

Ipswich Town–Arsenal 2–4 (Mehmeti 62., Akpom 90+1., ill. Dowman 7., 47., Madueke 16., Merino 58.)

Reading (III.)–Brentford 1–2