Nemzeti Sportrádió

Max Dowman duplázott, az Arsenal 58 perc alatt lerendezte az Ipswichet a Ligakupában

M. B.M. B.
2026.09.15. 23:04
Max Dowman (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barnsley Arsenal Ipswich Town Brentford Peterborough Reading Fulham Angol Ligakupa West Ham
Nem született nagy meglepetés az Angol Ligakupa keddi játéknapján, minden élvonalbeli csapat kiejtette alsóbb osztályú ellenfelét, a harmadosztályú Peterborough–Barnsley meccsen a tizenegyesek döntöttek, míg az Arsenal hozta a közelezőt az Ipswich vendégeként.

IPSWICH TOWN–ARSENAL

Korán bekezdett Ipswichben az Arsenal: a találkozó hetedik percében Eze adott egy labdát Max Dowmannek, aki egy csellel elfektette Kiprét, majd jobbal a jobb alsóba lőtt. Kilenc perccel később már kettővel vezettek az „ágyúsok”; egy csúnya védelmi hibát követően Noni Madueke elé került a labda, aki állítgatás nélkül a kapu jobb oldalába lőtt. A játékrész második felében visszavett a tempóból Mikel Arteta csapata, így az Ipswich is eljutott a fővárosiak kapuja elé, de igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani. 

Fordulás után sem reménykedhettek sokáig a hazai drukkerek, a játékrész második percében ismét Max Dowman villant meg: a 16 éves szélső ezúttal Zubimendi okos passzát váltotta gólra. Tizenegy perccel később pedig jött a negyedik találat is, ezúttal Mikel Merino a 16-os vonaláról volt eredményes a jobb oldali kapufa segítségével. Nem sokkal ezután jött a hazaiak becsületgólja, Anis Mehmeti közelről talált be. A ráadás perceiben Chuba Akpom is faragott a hazai hátrányon, de a lényegen ez már nem változtatott – az Arsenal különösebb nehézség nélkül jutott be a nyolcaddöntőbe. 2–4

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Callum Wilson révén már a harmadik percben vezetést szerzett a harmadosztályú Reading vendégeként a Brentford, majd a szünet előtt Fábio Carvalho révén meg is duplázta azt. A fővárosiak a fordulás után sem vettek vissza a tempóból, de a Reading a játékrész hajrájára ráfordulva Paudie O'Connor fejesével szépített. Más kérdés, hogy ez nem roggyantotta meg a vendégeket, akik a hátralevő időben eldugták a labdát, és könnyedén jutottak tovább. 1–2

Eseménydús első félidőt láthatott a London Stadion közönsége. Egy gyors gólváltást követően César Palacios is betalált, így a Fulham újra előnybe került a West Ham vendégeként – más kérdés, hogy a másodosztályú „kalapácsosoknak” erre is volt válasza, és még a szünet előtt egalizáltak. Fordulás után sokáig nem változott az eredmény, majd a 78. percben Oscar Bobb a védők gyűrűjében találta meg az utat a gólvonalon túlra. Harmadjára már nem tudott felállni a West Ham, így Álvaro Arbeloa együttese jutott tovább a nyolcaddöntőbe. 2–3

A játéknap harmadosztályú csatáján nem unatkoztak a nézők, a vendég Barnsley háromszor is megszerezte a vezetést, de a Peterborough mindhárom alkalommal egyenlíteni tudott. Miután a 90 perc nem hozott döntést, jöttek a tizenegyesek, ahol a hetedik sorozatban a hazai kapus, Alex Bass védése döntött – a Peterborough jutott tovább. 3–3 – tizenegyesekkel 7–6

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Peterborough United (III.)–Barnsley (III.) 3–3 – 11-esekkel 7–6
West Ham United (II.)–Fulham 2–3
Ipswich Town–Arsenal 2–4 (Mehmeti 62., Akpom 90+1., ill. Dowman 7., 47., Madueke 16., Merino 58.)
Reading (III.)–Brentford 1–2

 

Barnsley Arsenal Ipswich Town Brentford Peterborough Reading Fulham Angol Ligakupa West Ham
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