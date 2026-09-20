Óriási hiba döntött a végén, az Újpest a 90. percben fordította meg a ZTE elleni bajnokit

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE 2–1 (0–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5541 néző. Vezette: Káprály

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 72.) – Szendrei N., Maier (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Ademi, 90+3.), Horváth K. (Krajcsovics, a szünetben) – Amenyido (Tijani, 72.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 90+4.), Penalba, Diogo Silva, Calderón – Krevszun, Amato, Kujovic (Vera, 90+4.) – Babos (Kiss B., 69.), Machado (Alfonso, 76.), Maxsuell (Arthur Henrique, 76.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Krajcsovics (75.), Matko (90.), ill. Krevszun (30.)

Sárga lap: Szendrei N. (18.), Matko (34.), Heitor (50.), Tijani (85.), ill. Amato (58.)

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AZ ELSŐ FUTBALLJELENETRE, egy olyanra, amelyik a világ bármely stadionjában tapsra ragadtatná a publikumot, a 25. percig kellett várni. Az viszont tényleg tankönyvekbe illő akció volt: Arne Maier passzolta fel a labdát Matija Ljuijcsnak, a 101. újpesti tétmeccsén szereplő szerb csapatkapitány egyből lepörgette azt a visszalépő Etienne Amenyidónak, majd vissza is kapta mindjárt, és a mélységből a területet támadó Szendrei Norbert elé tálalt. A káprázatos támadásból csak azért nem született gól, mert nagyszerű ütemben mozdult ki és bravúrral védett a válogatottbeli meghívóját ekképpen méltón ünneplő Gundel-Takács Bence.

Rossz hír az újpestieknek, hogy ezzel a helyzettel mintegy ki is múlt a lila-fehér támadójáték, és onnantól fogva egyetlen csapat volt csak a pályán, a Zalaegerszeg.

Az addig egy szabadrúgás-kapufával és a legutóbbi, Puskás Akadémia elleni bajnokit eldöntő Matheus Machado helyzetével jelentkező Zete félóra elteltével villant meg úgy istenigazából: José Manuel Calderón centerezését Maxsuell Alegria még a blokkba lőtte, a kipattantó az újpestiek pechjére Danilo Krevszun elé került, ő pedig egy lövőcsel után, második szándékból emelt pazarul a léc alá. És a gól után elkezdett játszani a Zalaegerszeg. A lila-fehér mezbe bújt futballisták az azt követő negyedórában legfeljebb szemmel követték a vendégek akcióit, amelyek csak úgy sorjáztak. A teljesség igénye nélkül: egy hazai kirúgást követő labdaszerzés után nyolc méterről, nagy helyzetben lőtt csúnyán kapu fölé Machado; ugyanő Csonka András pontos beadása után nem találta el a labdát ugyancsak ziccerben; Babos Bence szintén kialakított magának egy helyzetet, de sokat várt és elnyomták; egy szöglet után Tiago Penalba fejelt alig mellé.

Nem csoda, ha öt perccel a szünet előtt egyre hangosabbá vált a Megyeri úti közönség füttyszava, minthogy elég alárendelt szerepbe kényszerültek a kedvencek.

A futballnak azonban vannak törvényszerűségei, az egyik ilyen, hogy ha nem rúgod be a helyzeteidet, ráfázhatsz, és az Újpest az idén néhányszor már bizonyította, elég neki egy aprócska esély ahhoz, hogy a maga javára fordítsa az elveszettnek hitt meccset. Így történt ez a Debrecen és a Vasas ellen is, amikor hiába vezetett az ellenlábas, amelyik többször is növelhette volna előnyét, az Újpest lecsapott az első adódó lehetőségre, onnan pedig az őt egyre lelkesebben buzdító szurkolóserege támogatásával bedarálta vetélytársát.

A második félidőre fordulva az volt tehát a kérdés, az eltékozolt egerszegi helyzetek megbosszulják-e magukat? Ahogyan persze az is, az Újpest képes lesz-e változtatni, és csírájában elfojtani a fürge, gyors lábú, képzett ZTE-légiósok támadásvezetéseit.

Nos, a szünetben kettőt cserélő, Gleofilo Vlijtert és Krajcsovics Ábelt is pályára küldő Újpest igyekezett nyomás alá helyezni a vendégegyüttest, amikor azonban kiszabadult a ZTE a szorításból, többször is helyzetbe került. Machadónak speciel öt a kettő elleni kontrát sikerült elrontania, Maxsuell pedig a bal kapufára tekert.

Azt lehetett érezni, a Zalaegerszeg bármelyik ellentámadásából betalálhat, és azzal el is dönti a meccset, ám ugyancsak benne volt a pakliban, ha a Szélesi-csapat lesz előbb eredményes, megfordítja a mérkőzést.

Ez jelentette tehát a legfőbb izgalmat: melyik csapat rúgja a meccs második gólját? Az Újpest rúgta. Negyedórája maradt fordítani. Addig is őrült meccs volt, azután kivált az lett.

És a ráadásban meg is született az az újpesti gól, amiben bár sokáig nem hitt a hazai publikum, csak megérkezett.

Hiába, a futball törvényszerűségeit nem lehet megkerülni.