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Kajak-kenu: fölényes első hely az éremtáblázaton

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2026.09.20. 19:55
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Pozsonyban az Olimpiai Reménységek Versenyének zárónapján a magyarok hat arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szereztek.

Az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt a még U16-os korú Trencsényi Anna nyújtotta, aki egy korosztállyal feljebb az U17-esek C–1 200 méterén újabb győzelmet aratott – számolt be a nagy sikerről a hazai szövetség honlapja. A kenus lány ezzel már harmadszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A pozsonyi ORV-n összesítve

a magyarok voltak legjobbak,

16 első, 15 második- és 14 harmadik helyet szereztek. Az éremtáblázaton húsz éremmel a németek lettek a másodikok, tizenhéttel pedig a brazilok a harmadikok.

A vasárnapi versenyekről ITT olvasható a részletes összefoglaló.

(Kiemelt képünkön: Trencsényi Anna, Forrás: MKKSZ)

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