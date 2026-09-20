Kajak-kenu: fölényes első hely az éremtáblázaton
Pozsonyban az Olimpiai Reménységek Versenyének zárónapján a magyarok hat arany-, két ezüst- és öt bronzérmet szereztek.
Az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt a még U16-os korú Trencsényi Anna nyújtotta, aki egy korosztállyal feljebb az U17-esek C–1 200 méterén újabb győzelmet aratott – számolt be a nagy sikerről a hazai szövetség honlapja. A kenus lány ezzel már harmadszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
A pozsonyi ORV-n összesítve
a magyarok voltak legjobbak,
16 első, 15 második- és 14 harmadik helyet szereztek. Az éremtáblázaton húsz éremmel a németek lettek a másodikok, tizenhéttel pedig a brazilok a harmadikok.
A vasárnapi versenyekről ITT olvasható a részletes összefoglaló.
(Kiemelt képünkön: Trencsényi Anna, Forrás: MKKSZ)
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