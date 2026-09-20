Nemzeti Sportrádió

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NB I: Nyíregyháza–FTC 1–1

A Debrecen nehéz meccsen nyert a Vác ellen a női kézilabda NB I-ben

T. Z.T. Z.
2026.09.20. 20:21
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Tóvizi Petra (balra) nyolc gólt szerzett a Vác ellen (Fotó: Czinege Melinda)
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női kézilabda DVSC-Skyline DVSC Váci NKSE női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 3. fordulójának vasárnapi mérkőzésén a DVSC Skyline idegenben 37–33-ra legyőzte a Váci NKSE-t, amely sokáig jól tartotta magát.

A mérkőzés a vártnál szorosabban alakult, a 49. percben ugyanis még 30–30 volt az állás, ám a hajrában a hajdúságiak felülkerekedtek, és végül négygólos különbséggel megnyerték az összecsapást. A vendégek győzelméhez Tóvizi Petra nyolc góllal járult hozzá, míg Alicia Toublanc hétszer volt eredményes.

A Debrecen harmadik győzelmét szerezte a bajnokságban, és továbbra is hibátlan, míg a váciak másodszor kaptak ki.

KÉZILABDA
NŐI NB I
VÁCI NKSE–DVSC SKYLINE 33–37 (16–19)
Vác, 550 néző. V: Hargitai, Markó. 
VÁC: Zaj – Pálffy 3, KAJDON 4, Szeberényi, JUHÁSZ G. 5, Kellerman 2, Wald 2. Csere: Csizmadia (kapus), Paróczy 3, Poczetnyik 3 (3), KACSÓ 4, PÁLMAI 5, Keceli-Mészáros 1, Mócz 1. Edző: György László
DEBRECEN: RYDE – TOUBLANC-NICOLAS 7 (4), HÁMORI 3, Csernyánszki 3, TÓVIZI 8, THORLEIFSDÓTTIR 3, PETRUS 3. Csere: Placzek (kapus), KOBYLINSKA 4, VÁMOS M. 3, JUHÁSZ KATA 3, Magyar F. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 8: perc: 4–4. 14. p.: 7–10. 29. p.: 15–19. 33. p.: 18–19. 38. p.: 20–25. 49. p.: 30–30. 54. p.: 30–34. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
György László: – Nagyon jó csapat ellen játszottunk, egy remek meccset. Az volt a célunk, hogy lőjünk legalább harminc gólt, ezt megoldottuk. A vereség ellenére jó szájízzel fejeztük be a meccset, mert nagy harcra kényszerítettük ellenfelünket. 
Szilágyi Zoltán: – Örülök, hogy ilyen hőfokú mérkőzést tudtunk játszani, amelyben partner volt a Vác. Tudtuk, hogy nekünk fognak esni, így is történt. Büszke vagyok a lányokra, hogy a sorsdöntő szituációkban higgadtak tudtak maradni. A támadójátékunkkal, elsősorban a beállójátékunkkal elégedett voltam.

 

 

női kézilabda DVSC-Skyline DVSC Váci NKSE női kézilabda NB I
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