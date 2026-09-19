Megvannak a Tottenham első góljai a PL-ben, a győzelem viszont még várat magára

A Premier League 5. fordulójának első szombati mérkőzésén két nyeretlen csapat találkozott egymással, a Tottenham Hotspur az Aston Villát fogadta.

Unai Emery vendégcsapata az első félidő ráadásában a svájci válogatott Johan Manzambi góljával szerzett vezetést, a fordulást követően pedig Nicolas Jackson is eredményes volt – a kettő között a csereként beállt a spursös Mohammed Kudus találatát les miatt érvénytelenítették.

A meccs leglátványosabb pillanata alighanem Emiliano Buendía nevéhez fűződik: az argentin támadó középpályás a tizenhatoson kívülről vette be Antonín Kinsky kapuját. Az észak-londoni szurkolók egy része ezt követően elindult haza, pedig kedvenc csapatuk a hajrában megszerezte az első és második bajnoki gólját, Conor Gallagher és Jan Paul van Hecke szépített az eredményen.

A Tottenham tehát továbbra is nyeretlen, a két gól azonban némi bizakodásra adhat okot Roberto De Zerbi vezetőedzőnek, aki viszont sérülés miatt elvesztette világbajnok kulcsemberét, Pedro Porrót.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Tottenham Hotspur–Aston Villa 2–3 (Gallagher 86., Van Hecke 90+8., ill. Manzambi 45+4., Jackson 67., Buendía 79.)

16.00: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Ipswich Town

16.00: Newcastle United–Hull City

18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–Crystal Palace

15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., Igor Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)