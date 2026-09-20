Már a 7. percben vezetést szerzett, majd a kapufát is eltalálta a Szpari az FTC ellen

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–0 – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion, 19.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Rózsa Dávid)

NYÍREGYHÁZA: Tóth B. – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Hős, Kovács M., Toma – Kvasina, Regza, Manner. Vezetőedző: Bódog Tamás

FERENCVÁROS: Varga Á. – Osváth, Lakatos Cs., Raemaekers, O'Dowda – N. Keita – Yusuf, Zachariassen, Corbu, Arzani – Lisztes. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Hős (7.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Huszonnyolc élvonalbeli mérkőzés után hatalmas a zöld-fehérek fölénye, az örökmérleg ugyanis 4 nyíregyházi diadal, 4 döntetlen és 20 ferencvárosi győzelem, 22–57-es gólkülönbség.

♦ Először 1980-ban találkoztak, de az első siker csak a 14. próbálkozásra, 2000-ben jött össze a Szparinak (3–0). A következő kettő 2005-ben (2–0) és 2009-ben (3–1) szintén a szabolcsi városban sikerült, míg a negyedik tavaly novemberben a Groupama Arénában (3–1) – ez utóbbi a piros-kékek első idegenbeli diadala a párharcban.

♦ A 2025-ös esztendő még egy sokáig emlékezetes eredményt hozott: áprilisban ugyanis a zöld-fehérek 7–0-ra ütötték ki a szabolcsiakat az Üllői úton – ez pedig a Nyíregyháza NB I-es történetének legnagyobb gólkülönbségű veresége.

♦ A nyírségi városban jóval kiegyenlítettebb az NB I-es mérlegük: 3 Szpari-győzelem, 3 döntetlen és 8 FTC-siker. A piros-kékek odahaza az előző 3 alkalommal alulmaradtak: 2024 decemberében Varga Barnabás gólja döntött (0–1), a legutóbbi két meccsükön pedig hamar kétgólos előnybe kerültek a zöld-fehérek: a tavaly augusztusi 1–4-nél a 22., a márciusi 1–3-nál pedig már a 12. percben 0–2 volt az állás.

♦ A Nyíregyháza 3 forduló óta képtelen győzni (1 iksz, 2 vereség), az ötfordulós formatabellán pedig 4 pontjával egyedül a ZTE-t előzi meg.

♦ A Ferencváros csütörtökön az Európa-ligában 3–1-re győzött a skót Celtic otthonában, és ezzel már sorozatban a 12. tétmérkőzésén (6 El, 5 NB I, 1 Magyar Kupa) maradt veretlen, miközben 8-szer nyert és 4-szer ikszelt. Borbély Balázzsal a kispadon tétre menő találkozón egyedül a július 26-i paksi bajnokin maradt alul (2–4).

♦ A Szpari valamennyi pontját hazai pályán gyűjtötte be, ahol még nem kapott ki (2 diadal, 1 döntetlen). Mindhárom otthoni meccsén betalált a 85. perc után: Marko Kvasina kétszer győztes gólt szerzett, legutóbb pedig Jean Batoum találata egy pontot hozott

♦ Az FTC a 11 pontjából 9-et vidéken gyűjtött be – igaz, a Honvéd elleni hazai találkozója elmaradt. Idegenben az előző 3 bajnokiját megnyerte és több szerzett góljával vezeti a vendégtabellát.

♦ A Nyíregyházánál Bódog Tamás vezetőedző négymeccses eltiltása letelt, így ismét a kispadról irányíthat, de óvatosnak kell lennie, mert egy másik, szintén négy mérkőzésre szóló, és az év végéig felfüggesztett büntetése azonban továbbra is érvényben van. Az előző fordulóban kiállított Benczenleitner Barna azonban nem léphet pályára.