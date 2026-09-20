Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–FTC 1–1

NB III: legyőzte a Honvéd II az Újpest II-t, kiütötte a Vasas II a Csepelt

V. H. L.V. H. L.
2026.09.20. 19:34
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Így örültek a bicskei játékosok a győzelemnek (Fotó: Facebook/Bicskei TC)
Címkék
Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport NB III
A Kispest-Honvéd II 3–0-ra nyert odahaza az Újpest ellen, a Vasas II hatot vágott a Csepelnek, a Bicske idegenben verte meg a SZAC-ot, és győzött a III. kerület is az NB III-as labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának vasárnapi mérkőzésein.

LABDARÚGÓ NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 0–1
 

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
1908 SZAC Budapest–Bicskei TC 0–2
Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE 4–1
 

 

DÉLKELETI CSOPORT
Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II 3–0
Vasas FC II–Csepel SC 6–0
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK 1–1
Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 0–1
 

 

 

Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport NB III
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