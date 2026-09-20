NB III: legyőzte a Honvéd II az Újpest II-t, kiütötte a Vasas II a Csepelt

A Kispest-Honvéd II 3–0-ra nyert odahaza az Újpest ellen, a Vasas II hatot vágott a Csepelnek, a Bicske idegenben verte meg a SZAC-ot, és győzött a III. kerület is az NB III-as labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának vasárnapi mérkőzésein.

LABDARÚGÓ NB III

8. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 0–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

1908 SZAC Budapest–Bicskei TC 0–2

Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE 4–1

DÉLKELETI CSOPORT

Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II 3–0

Vasas FC II–Csepel SC 6–0

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK 1–1

Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE 0–1

