Nemzeti Sportrádió

Fáradtságra panaszkodott a Liverpool edzője az újabb döntetlen után

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.13. 08:45
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Álvaro Arbeloa (jobbra) visszatért az Anfieldre, ahol Andoni Iraola nem igazán tudta felrázni az övéit (Fotó: Getty Images)
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Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Álvaro Arbeloa sajtótájékoztató Fulham Premier League Kerkez Milos
Andoni Iraola szerint a frissesség hiánya és a fáradtság is szerepet játszott abban, hogy csapata gól nélküli döntetlent játszott a Fulhammel a Premier League 4. fordulójában, ugyanakkor a Liverpool vezetőedzője nem akart kifogások mögé bújni.

A Liverpool a hétközi, Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-győzelem után szombaton lépett pályára ismét, ám ezúttal jóval kevesebb energiát és támadóerőt mutatott. A Fulham szervezetten védekezett, és megnehezítette a hazaiak dolgát, az Anfield közönsége nem látott gólt.

Andoni Iraola vezetőedző elismerte, hogy játékosain érződött a sűrű program, különösen az, hogy mindössze 60-70 óra telt el a két mérkőzés között: „Szerintem teljesen egyértelmű, mi hiányzott. Amióta itt vagyok, ez volt az első mérkőzés, amikor problémáink akadtak a helyzetek kialakításával és azzal, hogy támadásban megteremtsük a különbséget.”

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A „vörösök” képtelenek voltak betalálni, így a londoni csapat megszerezte az első pontját a PL-ben.

„Könnyű lenne azt mondani, hogy a játékosok fáradtak voltak. A frissesség hiányzott, ezt nem rejthetjük véka alá. Valószínűleg ez volt a legrosszabb időzítés abból a szempontból, hogy 60-70 óra telt el a mérkőzések között. Ilyen azonban az idény során elő fog fordulni, nekünk pedig alkalmazkodnunk kell” – fogalmazott a spanyol szakember.

A Liverpool nehezen alakított ki nagy lehetőségeket. Víctor Munoz fejese még próbára tette Bernd Lenót, míg Alexander Isak egyéni megmozdulás után jutott el a Fulham kapujáig, de lövése a kapusban kötött ki. Összességében azonban a vendégek álltak közelebb a győzelemhez. Gonzalo García egy kavarodás után vezetést szerezhetett volna, lövését azonban Jérémy Jacquet a gólvonalról mentette.

Iraola szerint csapata támadásban elmaradt a korábbi mérkőzéseken látottaktól, védekezésben ugyanakkor voltak pozitívumok: „Az ilyen meccseket néha egy pontrúgással vagy egy zseniális pillanattal kell megnyerni. Ma egyértelműen nem voltunk olyan jók támadásban, mint máskor.”

„Az első félidőben későn érkeztünk a letámadásokhoz. Ezen sokat javítottunk a második játékrészben. Jobbak voltak a struktúráink, és gól nélkül is jobban kontrolláltuk a találkozót. Sokkal komfortosabban éreztem magam, még ha nem is játszottunk fantasztikusan” – mondta.

A Fulham számára az Anfieldben szerzett pont különösen értékes, hiszen ez volt a csapat első pontszerzése az új vezetőedző, a korábbi Liverpool-játékos Álvaro Arbeloa irányításával. A szakember elégedett volt játékosai teljesítményével, és úgy véli, a győzelmek sem váratnak sokáig magukra.

„Tudtuk, milyen nehéz ebben a stadionban játszani. Örülök a pontnak, de még inkább a játékosaim teljesítményének, valamint annak a karakternek és ambíciónak, amit mutattak.”

Arbeloa hozzátette: a futballban végső soron nem az számít, hogy egy csapat mit érdemel, hanem az, hány pontot szerez: „Kicsit balszerencsések voltunk, de ha továbbra is ilyen futballt játszunk, akkor szerintem meg fogjuk nyerni a mérkőzéseinket.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–FULHAM 0–0
Liverpool, Anfield, 60 160 néző. Vezette: Bramall
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (J. Frimpong, 72.), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz (Kerkez, a szünetben) – Szoboszlai, Gravenberch (A. Mac Allister, 60.) – V. Munoz (Gakpo, 60.), Wirtz, Barcola (Ngumoha, 72.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola
FULHAM: Leno – Castagne (Kevin, 72.), Affengruber, Bassey, Robinson – Berge, Charles – Bobb (Tete, 63.), King (Smith Rowe, 77.), Iwobi (H. Larsson, 77.) – G. García (Muniz, 77.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

 

Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Álvaro Arbeloa sajtótájékoztató Fulham Premier League Kerkez Milos
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