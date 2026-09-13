Fáradtságra panaszkodott a Liverpool edzője az újabb döntetlen után

„Könnyű lenne azt mondani, hogy a játékosok fáradtak voltak. A frissesség hiányzott, ezt nem rejthetjük véka alá. Valószínűleg ez volt a legrosszabb időzítés abból a szempontból, hogy 60-70 óra telt el a mérkőzések között. Ilyen azonban az idény során elő fog fordulni, nekünk pedig alkalmazkodnunk kell” – fogalmazott a spanyol szakember.

A Liverpool nehezen alakított ki nagy lehetőségeket. Víctor Munoz fejese még próbára tette Bernd Lenót, míg Alexander Isak egyéni megmozdulás után jutott el a Fulham kapujáig, de lövése a kapusban kötött ki. Összességében azonban a vendégek álltak közelebb a győzelemhez. Gonzalo García egy kavarodás után vezetést szerezhetett volna, lövését azonban Jérémy Jacquet a gólvonalról mentette.

Iraola szerint csapata támadásban elmaradt a korábbi mérkőzéseken látottaktól, védekezésben ugyanakkor voltak pozitívumok: „Az ilyen meccseket néha egy pontrúgással vagy egy zseniális pillanattal kell megnyerni. Ma egyértelműen nem voltunk olyan jók támadásban, mint máskor.”

„Az első félidőben későn érkeztünk a letámadásokhoz. Ezen sokat javítottunk a második játékrészben. Jobbak voltak a struktúráink, és gól nélkül is jobban kontrolláltuk a találkozót. Sokkal komfortosabban éreztem magam, még ha nem is játszottunk fantasztikusan” – mondta.

A Fulham számára az Anfieldben szerzett pont különösen értékes, hiszen ez volt a csapat első pontszerzése az új vezetőedző, a korábbi Liverpool-játékos Álvaro Arbeloa irányításával. A szakember elégedett volt játékosai teljesítményével, és úgy véli, a győzelmek sem váratnak sokáig magukra.

„Tudtuk, milyen nehéz ebben a stadionban játszani. Örülök a pontnak, de még inkább a játékosaim teljesítményének, valamint annak a karakternek és ambíciónak, amit mutattak.”

Arbeloa hozzátette: a futballban végső soron nem az számít, hogy egy csapat mit érdemel, hanem az, hány pontot szerez: „Kicsit balszerencsések voltunk, de ha továbbra is ilyen futballt játszunk, akkor szerintem meg fogjuk nyerni a mérkőzéseinket.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

LIVERPOOL FC–FULHAM 0–0

Liverpool, Anfield, 60 160 néző. Vezette: Bramall

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo (J. Frimpong, 72.), Jacquet, Van Dijk, Cimikasz (Kerkez, a szünetben) – Szoboszlai, Gravenberch (A. Mac Allister, 60.) – V. Munoz (Gakpo, 60.), Wirtz, Barcola (Ngumoha, 72.) – Isak. Vezetőedző: Andoni Iraola

FULHAM: Leno – Castagne (Kevin, 72.), Affengruber, Bassey, Robinson – Berge, Charles – Bobb (Tete, 63.), King (Smith Rowe, 77.), Iwobi (H. Larsson, 77.) – G. García (Muniz, 77.). Vezetőedző: Álvaro Arbeloa