„Most mondjam azt, hogy minden jó, ha a vége jó?” – Szélesi Zoltán az újpesti fordítás után

Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Nehéz szülés volt.

– A sokadik meccsünk, amikor sikerül hátrányból visszajönnünk. Ugyanakkor ha az első húsz percben betalálunk, és erre két nagy lehetőség is adódott, nem kérdés, hogy megnyerjük a mérkőzést. Így is sikerült. Most mondjam azt, hogy minden jó, ha a vége jó? Láttam a hibákat, amelyeket az ellenfél kihasznált az első félidőben, ezért változtatnunk kellett.

– Mégis, mit mondott a szünetben? Az első félidő második felében lefocizta csapatát a Zalaegerszeg.

– Ez pusztán lélektan. Nem rúgtuk be a helyzeteinket az elején, a ZTE az elsőből betalált. Aztán nem találtuk meg az üres embereit, rendre elcsúsztunk, ezt raktuk rendbe a szünetben, és mindjárt nem akadt már annyi helyzetük a vendégeknek, legfeljebb csak távoli lövéseket követően. Cserélni is kellett persze, a második félidőben beküldött játékosok jól szálltak be, emiatt is fordíthattunk. Azonban több energia kell, jobb védőmunka.

– A csapat láthatóan sosem adja fel.

– Ez a mentális erőt mutatja. Jó személyiségekből álló csapat a miénk. Nekem is az lenne az álmom, hogy mindig nyerjünk három nullára, de ez a valóság. Januárban elkezdtünk keményen dolgozni, azóta a keret is több helyen változott, de örülök, hogy az alakulófélben lévő Újpest ezeket a meccseket nem elveszíti, hanem megnyeri, és ezt a sikert is ugyanúgy megünneplem, mintha öt nullára nyertünk volna.

Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője

– Mennyire bosszús az edző, amikor ennyi helyzetet ront el a csapata?

– Természetesen nagyon frusztrál. Minden megvolt ahhoz, hogy megnyerjük a meccset, de legalább döntetlenre végezzünk. Bosszús vagyok, mert mi voltunk a jobbak. Nem igazságos az eredmény. Az első kapott gólt még el tudom fogadni, a másodikat nem. A tapasztalat hiánya is érződött a második kapott gólnál.

– Volt önben rossz előérzet, hogy ha nem szerzik meg a második gólt, bajba kerülhetnek?

– Egyáltalán nem. Hiszek a csapatban, abban a munkában, amit elvégzünk. Látom, mennyire más mentalitású a társaság a szezon elejéhez képest, úgyhogy nagyon optimista vagyok. Mi kontrolláltuk a meccset, jól játszottunk, sajnos a befejezéseknél ugyancsak hiányzott a tapasztalat. S ha így játszunk és így dolgozunk tovább, sok meccset nyerünk még.

– A végére egész pozitív hangulatba kerül…

– Az is vagyok, mert látom a fejlődést. Két győzelem után érkeztünk meg Újpestre, ám a tanulság, hogy nem szabad ekkorákat hibázni. Tizenöt percnyi újpesti fölény után átvettük a kezdeményezést, és a játékosaim egészen az első hazai gólig kiválóan végrehajtották a tervet, rengeteg helyzetet alakítottak ki. Nagy fájdalom, hogy ennek ellenére pont nélkül távozunk.

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE 2–1 (0–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5541 néző. Vezette: Káprály

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 72.) – Szendrei N., Maier (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Ademi, 90+3.), Horváth K. (Krajcsovics, a szünetben) – Amenyido (Tijani, 72.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 90+4.), Penalba, Diogo Silva, Calderón – Krevszun, Amato, Kujovic (Vera, 90+4.) – Babos (Kiss B., 69.), Machado (Alfonso, 76.), Maxsuell (Arthur Henrique, 76.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Krajcsovics (75.), Matko (90.), ill. Krevszun (30.)

Sárga lap: Szendrei N. (18.), Matko (34.), Heitor (50.), Tijani (85.), ill. Amato (58.)

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Nehéz ilyenkor értékelni?

– Az érzéseimről inkább nem beszélnék. A televíziónak úgy fogalmaztam, lassan hozzászokunk, hogy a forduló kapusa az ellenfélé, a forduló gólját nekünk rúgják. Négy kapufa, sok lövés és helyzet, mindhiába. Nem akarunk hozzászokni, állhatatosan dolgozunk, hogy valahogy a magunk javára fordítsuk a meccseket. Lehet, kicserélődött a bajnok keretének jelentős része, de az ETO továbbra is tele van ragyogó játékossal. A pályán eltüntettük a különbséget, mi is ünnepelhetnénk, és ez borzasztóan zavar. Kell, hogy fájjon, mert így még elszántabban folytatjuk a munkát.

– Mi az, amit a csapat befolyásolhat, s ami nem a szerencse kategóriájába tartozik?

– Egyértelmű, nincs olyan kolléga, aki ne látna javítanivaló elemeket. Több labda nélküli, mélységi mozgással kellett volna feltörni a mélyen védekező ellenfelet, több helyzetet alakíthattunk volna ki így.

– Milyen útravalóval küldték a válogatotthoz Jurek Gábort?

– Azt mondtuk, élvezze a kerettagság minden pillanatát, edzőként pedig örülök, hogy felhívta magára a figyelmet. Egyértelműen mutatja az egyéni és csapatteljesítmény javulását. Kívülről is halljuk a pozitív visszajelzéseket, a cél, hogy párhuzamosan az eredmények is jöjjenek.

Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője

– Hogyan értékelné az első idegenbeli bajnoki sikerét?

– Mindkét csapat ment, küzdött, „ártani akart” a másiknak, semmit sem takargatva. Néha szenvedtünk a labda nélküli játékban, de a mentalitás erős volt, a játék pedig élvezetesen alakult. Minden nehéz szakaszon átlendültünk, s bár a döntetlen jobban benne volt, a szerencse ahhoz pártol, aki nagyon keményen dolgozik érte.

– Az első tizenöt perc után passzívvá vált a csapat: mi az oka ennek?

– Az előző héten még mindig jöttek játékosok, a múlt hétvégi meccs volt az első, amelyen a teljes kerettel dolgoztam. A legfontosabb, hogy az eredmények jönnek, jó irányba haladunk, semmit sem kapunk ingyen. A tabella elején vagyunk, reméljük, a jó eredmények mellett a teljesítmény is fokozatosan javul. A meccs eleji tempó fenntartásával még többet szenvedtünk volna.

– Zseljko Gavrics csaknem távozott, most gólpasszal tért vissza. Sikerült visszaépíteni a csapatba?

– Mindig a csapatról beszélek, nem egyénekről. Zseljko itt akar lenni, mi a klubnál pedig azt akarjuk, hogy maradjon. A keretben sok a fiatal magyar, azt hiszem, tizenkilenc különböző nemzet képviselteti magát, de mindenki az ETO jó hírét akarja öregbíteni. Aki menni akart, elment, aki mehetett volna, de mégsem tette, az azért maradt, mert különlegeset akar alkotni Győrben.

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–ETO FC 1–2 (0–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3085 néző. Vezette: Antal Péter

MTK: Demjén – Armalas, Beriasvili, Radic, Mikolay (Kovács P., 68.) – Kata, Zeljkovic (Szuhodovszki, 68.) – Jurek, Zubor (Bognár I., a szünetben), Komáromi (Klausz, 86.) – Kerezsi (Nyers, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

ETO: Petrás – Urblík N. (Selyem, 70.), Umathum, Krpics – Bennette, Szép, Agba, Stefulj – Djukanovics (Gavrics, 70.), Bumba (Ricardo, a szünetben) – Kulenovic (Rotaru, 76.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Bognár I. (64.), ill. Szép (53.), Agba (83.)

Sárga lap: Beriasvili (62.), Kata (80.), Radic (87.), ill. Bumba (19.), Szép (90.)

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