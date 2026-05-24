Tóth Alex 57 percet kapott az El-be jutó Bournemouthban, bennmaradt a Tottenham
Noha a bajnok kiléte és a dobogós helyek leosztása már az előző hetekben eldőlt, még bőven volt miért izgulni a Premier League-ben. Matematikailag még a Liverpool BL-indulása is veszélyben volt (ellenben a Bournemouth némi szerencsével bejuthatott volna a legmagasabban jegyzett európai kupasorozatba), míg a középmezőnyben a Chelsea és a Brentford is reménykedett az európai porondon való indulásban. A tabella hátsó traktusában egyszerű volt a képlet: a kieső helyen tanyázó West Hamnek meg kellett vernie a Leedset, de ez is csak a Tottenham veresége esetén lett volna elég az üdvösséghez (a Wolves és a Burnley már korábban kiesett – a szerk.)
A Chelsea számára rémálomszerűen alakult a közvetlen rivális Sunderland elleni ki-ki meccs: a „fekete macskák” Trai Hume góljával az első félidő derekán szerezték meg a vezetést, majd a szünet után Malo Gusto öngólja duplázta meg a hazai előnyt. Cole Palmer átlövése ugyan visszahozta a meccsbe a londoniakat, de Fofana kiállítása szinte azonnal lenullázta a „kékek” reményeit. Az eredmény a folytatásban nem változott, így a Sunderland készülhet az El-szereplésre.
A Tóth Alexet a kezdőcsapatba jelölő Bournemouthnak nyernie kellett Nottinghamben a BL-szereplés esélyének életben tartásához. Az angol válogatott vb-keretéből kisebb meglepetésre kimaradó Morgan Gibbs-White szabadrúgásával a Forest került előnybe, de a szünet után Marcus Tavernier egy szép akció végén egalizált. A folytatásban (miközben Tóthot az 57. percben lecserélte Andoni Iraola) a „cseresznyések” nem tudták begyötörni a győztes gólt – más kérdés, hogy az Aston Villa Ollie Watkins duplájával nyerni tudott a Manchester City vendégeként, ráadásul a Liverpool sem kapott ki a Brentfordtól. A Bournemouth így egy esetleges győzelem esetén sem jutott volna be a BL-be – Tóth Alexék az El-ben bizonyíthatnak.
A Chelsea és a Brentford kudarcának (utóbbinak nyernie kellett volna Liverpoolban az európai induláshoz, de csak döntetlenre futotta) a Brighton örülhetett, amely a Manchester United elleni hazai zakó ellenére nyolcadik helyezettként indulhat a Konferencialigában.
A Tottenham a szünet előtt, egy flipperre emlékeztető jelenet végén szerezte meg a vezetést Joao Palhinha révén, míg a West Ham sokáig nem tudta feltörni a Leeds védelmét. A második félidő hajrájában aztán előbb Taty Castellanos, majd a gólt előkészítő Jarrod Bowen is betalált, így minden azon múlt, hogy a „sarkantyúsok” el tudják-e kerülni a vereséget. Roberto De Zerbi csapata a mérkőzés hajrájában be is parkolta azt a bizonyos buszt, de gólt nem kapott, így hiába talált be a másik meccsen Callum Wilson is – a háromgólos győzelem dacára a „kalapácsosok” készülhetnek a másodosztályra.
ANGOL PREMIER LEAGUE
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Manchester United 0–3 (Dorgu 33., Mbeumo 44., B. Fernandes 48.)
Burnley–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Flemming 47., ill. Armstrong 5. – 11-esből)
Fulham–Newcastle United 2–0 (Diop 20., Cairney 80.)
Manchester City–Aston Villa 1–2 (Semenyo 23., Watkins 47., 61.)
Nottingham Forest–AFC Bournemouth 1–1 (Gibbs-White 34., Tavernier 54.)
Sunderland–Chelsea 2–1 (Hume 25., Gusto 50. – öngól, ill. Palmer 56.)
Kiállítva: Fofana (Chelsea, 62.)
Tottenham Hotspur–Everton 1–0 (Palhinha 43.)
West Ham United–Leeds United 3–0 (Castellanos 67., Bowen 79., Wilson 90+4.)
Crystal Palace–Arsenal 1–2 (Mateta 89., ill. G. Jesus 42., Madueke 48.)
Liverpool FC–Brentford 1–1 (C. Jones 58., ill. Schade 64.)
|A PL VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|38
|26
|7
|5
|71–27
|+44
|85
|2. Manchester City
|38
|23
|9
|6
|77–35
|+42
|78
|3. Manchester United
|38
|20
|11
|7
|69–50
|+19
|71
|4. Aston Villa
|38
|19
|8
|11
|56–49
|+7
|65
|5. Liverpool
|38
|17
|9
|12
|63–53
|+10
|60
|6. Bournemouth
|38
|13
|18
|7
|58–54
|+4
|57
|7. Sunderland
|38
|14
|12
|12
|42–48
|–6
|54
|8. Brighton & Hove Albion
|38
|14
|11
|13
|52–46
|+6
|53
|9. Brentford
|38
|14
|11
|13
|55–52
|+3
|53
|10. Chelsea
|38
|14
|10
|14
|58–52
|+6
|52
|11. Fulham
|38
|15
|7
|16
|47–51
|–4
|52
|12. Newcastle
|38
|14
|7
|17
|53–55
|–2
|49
|13. Everton
|38
|13
|10
|15
|47–50
|–3
|49
|14. Leeds United
|38
|11
|14
|13
|49–56
|–7
|47
|15. Crystal Palace
|38
|11
|12
|15
|41–51
|–10
|45
|16. Nottingham Forest
|38
|11
|11
|16
|48–51
|–3
|44
|17. Tottenham
|38
|10
|11
|17
|48–57
|–9
|41
|18. West Ham
|38
|10
|9
|19
|46–65
|–19
|39
|19. Burnley
|38
|4
|10
|24
|38–75
|–37
|22
|20. Wolverhampton
|38
|3
|11
|24
|27–68
|–41
|20