Nemzeti Sportrádió

Fiatal magyar kapus készülhet a Premier League-csapatnál

K. T.K. T.
2026.07.03. 09:44
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Nigel Keene/ProSportsImagesCsneterics Adrián (labdával) nagy lehetőség előtt áll (Fotó: facebook.com/MeridaAD, Nigel Keene/ProSportsImages)
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labdarúgás Csenterics Adrián Brentford Premier League
Csenterics Adrián és kapusedzője az előszezont az angol első osztályú Brentfordnál tölti, hogy aztán visszatérjen a spanyol Méridához. A magyar kapus az előző idényben harminchat meccsen védte csapata kapuját, alapember volt.

Az MTK-tól került kölcsönbe Csenterics Adrián a spanyol harmadosztályú és az angol Brentford kötelékébe tartozó Méridához. A 21 éves magyar kapuvédő hamar megmutatta tehetségét, gyorsan alapember lett a csapatban, a Mérida pedig élt a szerződésben rögzített lehetőséggel, és végleg megvette játékjogát.

Ennél is nagyobb lehetőség áll most Csenterics előtt, a kapus és kapusedzője az előszezonban a Premier League egyik masszív középcsapatának számító Brentford edzésein vehet részt – közölte a Mérida közösségi oldalán. A posztból kiderül, hogy mind a játékos, mind az edző visszatér majd Londonból, és közösen kezdik meg a felkészülést a spanyol gárdánál a következő idényre.

 

labdarúgás Csenterics Adrián Brentford Premier League
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