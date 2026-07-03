Fiatal magyar kapus készülhet a Premier League-csapatnál

Az MTK-tól került kölcsönbe Csenterics Adrián a spanyol harmadosztályú és az angol Brentford kötelékébe tartozó Méridához. A 21 éves magyar kapuvédő hamar megmutatta tehetségét, gyorsan alapember lett a csapatban, a Mérida pedig élt a szerződésben rögzített lehetőséggel, és végleg megvette játékjogát.

Ennél is nagyobb lehetőség áll most Csenterics előtt, a kapus és kapusedzője az előszezonban a Premier League egyik masszív középcsapatának számító Brentford edzésein vehet részt – közölte a Mérida közösségi oldalán. A posztból kiderül, hogy mind a játékos, mind az edző visszatér majd Londonból, és közösen kezdik meg a felkészülést a spanyol gárdánál a következő idényre.