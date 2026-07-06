Klubrekord, olasz középpályással erősített a Tottenham – hivatalos

A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham Hotspur 92.5 millió fontot fizet a játékosért, amely további 7.5 millió fontos bónuszokkal egészülhet ki.

Sandro Tonali első nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy a Tottenham volt az egyetlen klub, amely igazán érdekelte.

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Amikor megérkeztem a klubhoz, fantasztikusan éreztem magam. Sokan azt mondták, hogy négy-öt csapat is versenyben volt értem, de számomra csak egy létezett” – mondta a Tottenham hivatalos honlapján.

Az olasz válogatott középpályás arról is beszélt, hogy a vezetőedzővel, Roberto De Zerbivel folytatott hosszú beszélgetés győzte meg végleg.

„Közel két órán át beszélgettünk a klubról, a szurkolókról, a stadionról és a futballfilozófiáról. Ezt követően azonnal tudtam, hogy a Tottenhamhez kell szerződnöm.”

A Transfermarkt szerint a 26 éves Tonali 2032 nyaráig írt alá.