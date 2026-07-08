Arbeloát kinevezték a Premier League-ben – hivatalos

Álvaro Arbeloa kinevezése után elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy a Premier League-ben szereplő Fulham vezetőedzője lehet.

„Igazi megtiszteltetés, hogy a londoni futball legrégebbi klubjánál kezdhetek új fejezetet. Nagy felelősséget érzek, és rendkívül hálás vagyok Shahid Khannak és Tony Khannak a belém vetett bizalomért” – nyilatkozta a spanyol szakember.

A klub tulajdonosa, Shahid Khan szerint Arbeloa személyében rendkívül ambiciózus edző érkezik a Craven Cottage-ra.

„Álvaro a világ legjobb játékosai, klubjai és szakemberei mellett szerzett tapasztalatokat, amelyek nagy segítségére lesznek a Fulhamnél. Emellett kiemelten fontos számára az akadémia, hisz a fiatal játékosok beépítésében, és támadó futballt szeretne játszatni. Örömmel hallottam az elképzeléseit” – mondta Khan.

Arbeloa kinevezését a hírek szerint a nemrég újraválasztott Real Madrid-elnök, Florentino Pérez, valamint a madridiak új vezetőedzője, José Mourinho is támogatta, akik kiváló ajánlást adtak róla.

A szakember az előző idény végén távozott a Real Madridtól. Korábban a klub utánpótlásában dolgozott, majd januárban Xabi Alonso távozását követően ideiglenesen átvette az első csapat irányítását. Az idény utolsó 28 mérkőzésén vezette a madridiakat, akik a La Ligában a második helyen végeztek, míg a Bajnokok Ligájából a negyeddöntőben, a Bayern München ellen estek ki.

A Fulhamnél Marco Silva öt sikeres év után távozott, noha a klub vezetése szerint korábban még maradási szándékát jelezte. Tony Khan alelnök nemrég úgy fogalmazott, hogy a portugál edző az utolsó pillanatban változtatta meg döntését, és ezzel meglepte a vezetőséget.

A Fulham kispadjára korábban Thomas Frank és Kieran McKenna neve is felmerült, ám végül Arbeloa mellett döntöttek. A spanyol edző már a keret megerősítésén is dolgozik: sajtóhírek szerint magával vinné korábbi klubjából Franco Mastantuonót, Fran Garcíát és Gonzalo Garcíát is.