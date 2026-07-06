Nemzeti Sportrádió

Oliver Glasner lett a Nottingham Forest új vezetőedzője – hivatalos

K. Zs.K. Zs.
2026.07.06. 11:29
Oliver Glasner a Crystal Palace-szal tavasszal megnyert Konferencialiga-trófeával (Fotó: Getty Images)
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Oliver Glasner Nottingham Forest Premier League
Az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában (Premier League) szereplő Nottingham Forest hétfő délelőtt hivatalosan bejelentette, hogy Oliver Glasner lett a csapat vezetőedzője.

„A Nottingham Forest nagy presztízsű, gazdag történelmű, kétszeres BEK-győztes futballklub, amelynek szurkolótábora a leglelkesebbek közé tartozik. Célunk, hogy olyan csapatot építsünk, amely a következő években még feljebb léphet, és drukkereink büszkék lehessenek rá” – kommentálta a bejelentést Oliver Glasner, aki az előző két és fél idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a Konferencialiga (2026) mellett megnyerte az FA-kupát (2025), valamint az angol szuperkupát (Community Shield, 2025).

Angliába igazolása előtt Glasner a hazájában, Ausztriában kezdte az edzői pályát – mindkét játékoskori klubjának (Ried, LASK) volt a vezetőedzője –, majd következett Németország, a Wolfsburg és a Frankfurt; előbbit elkormányozta a Bajnokok Ligájába, míg az Eintrachttal megnyerte az Európa-ligát (2022).

A Nottingham az előző idényben négy edzőt is elfogyasztott (Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche, Vítor Pereira), és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben.

A Crystal Palace-nál a francia Lenst a Bajnokok Ligájába vezető Pierre Sage vette át Glasner helyét.

 

Oliver Glasner Nottingham Forest Premier League
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