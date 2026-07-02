Visszavonult a kétszeres Eb-győztes Santi Cazorla

A 41 éves labdarúgó a legutóbbi három idényben a Real Oviedóban szerepelt, amely a 2025–2026-os kiírásban az utolsó helyen végzett az élvonalban, és kiesett. Cazorla – aki a bajnoki szezonban 28-szor lépett pályára – fontolóra vette, hogy a másodosztályban is az együttes szolgálatára áll, ám közel másfél hónappal a zárás után végül úgy döntött, hogy bejezi a karrierjét. Ezt csütörtökön egy videóban hozta nyilvánosságra, amelyben aztán arra is utalt, hogy abból az egyesületből tudott visszavonulni, amelyben a sportági alapokat megkapta.

Cazorla több mint két évtizedes pályafutása alatt három időszakban futballozott a Villarrealban – ott lett ismert játékos a felnőttek között –, viselte még a Recreativo Huelva, a Málaga, a katari Al-Szadd, valamint 2012 és 2018 között az Arsenal mezét.

A spanyol aranygeneráció tagjaként 2008-ban és 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságon győztes válogatottnak, amelyben 81-szer szerepelt és 15 gólt szerzett.

A középpályás karrierjét sérülések árnyékolták be. Így maradt le 2010-ben a világbajnokságról, amelyen honfitársai szintén aranyérmesek lettek, illetve súlyos, pályafutásának majdnem véget vető bokasérülése miatt két évet hagyott ki. Cazorla azonban visszatért, és 2023-ban aláírt Real Oviedóhoz, amely 24 év után az ő vezérletével jutott fel tavaly az élvonalba.