Nemzeti Sportrádió

A Newcastle szerződtette a vb-t is megjáró elefántcsontparti játékost

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.05. 19:39
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Bazoumana Touré a Newcastle második nyári szerzeménye (Fotó: newcastleunited.com)
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Newcastle vb 2026 Bazoumana Touré Newcastle United elefántcsontparti válogatott Premier League
A Newcastle United bejelentette, hogy szerződtette az elefántcsontparti válogatott labdarúgót, Bazoumana Tourét a Hoffenheimtől.

A Newcastle vasárnap adta hírül, hogy hosszú távú szerződést kötött Bazoumana Touréval, a BBC szerint az angol klub 43 millió fontot (50 millió euró) fizet a Hoffenheimnek a 20 éves labdarúgó játékjogáért.

A bal oldali középpályás az elefántcsontparti ASEC Mimosasban kezdte pályafutását, 2024-ben szerződtette a svéd Hammarby, majd tavaly februárban Németországba igazolt 14 millió euróért. Az előző Bundesliga-idényben 30 mérkőzésen öt gólt szerzett, valamint 12 gólpasszt osztott ki. Touré 9-szeres elefántcsontparti válogatott, ott volt a 2026-os világbajnokságon, amelyen három alkalommal lépett pályára – Ecuador ellen (1–0) 56 percet kapott, Németország ellen (1–2) kispados volt, Curacao ellen (2–0) 23 percre állt be, míg a Norvégia elleni egyenes kieséses meccsen (1–2) a 93. percben küldték be.

A 20 éves kapus, Ewen Jaouen után Touré a Newcastle második nyári igazolása, aki a tervek szerint a 80 millió euróért Barcelonába igazoló Anthony Gordont pótolhatja hosszú távon.

 

Newcastle vb 2026 Bazoumana Touré Newcastle United elefántcsontparti válogatott Premier League
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