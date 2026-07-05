A Newcastle szerződtette a vb-t is megjáró elefántcsontparti játékost

A Newcastle vasárnap adta hírül, hogy hosszú távú szerződést kötött Bazoumana Touréval, a BBC szerint az angol klub 43 millió fontot (50 millió euró) fizet a Hoffenheimnek a 20 éves labdarúgó játékjogáért.

A bal oldali középpályás az elefántcsontparti ASEC Mimosasban kezdte pályafutását, 2024-ben szerződtette a svéd Hammarby, majd tavaly februárban Németországba igazolt 14 millió euróért. Az előző Bundesliga-idényben 30 mérkőzésen öt gólt szerzett, valamint 12 gólpasszt osztott ki. Touré 9-szeres elefántcsontparti válogatott, ott volt a 2026-os világbajnokságon, amelyen három alkalommal lépett pályára – Ecuador ellen (1–0) 56 percet kapott, Németország ellen (1–2) kispados volt, Curacao ellen (2–0) 23 percre állt be, míg a Norvégia elleni egyenes kieséses meccsen (1–2) a 93. percben küldték be.

A 20 éves kapus, Ewen Jaouen után Touré a Newcastle második nyári igazolása, aki a tervek szerint a 80 millió euróért Barcelonába igazoló Anthony Gordont pótolhatja hosszú távon.