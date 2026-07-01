Nemzeti Sportrádió

Francia utánpótlás-válogatott védőt igazolt a Liverpool

V. H. L.V. H. L.
2026.07.01. 11:33
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Jérémy Jacquet (Fotó: X/Liverpool FC)
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Jérémy Jacquet átigazolás Liverpool FC Rennes Premier League
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglakoztató Liverpool FC szerződtette a Rennes 21 éves, francia utánpótlás-válogatott védőjét Jérémy Jacquet-t – adta hírül hivatalos kommunikációs csatornáin az angol klub.

Huszonegy éves francia utánpótlás-válogatott játékossal erősítette védelmét az Liverpool FC – közölte kommunikációs csatornáin az angol egyesület. A „vörösök” kiválasztottja nem más, mint a Rennes belső védője, Jérémy Jacquet, aki pályafutása során 33-szor lépett pályára a Ligue 1-ben, ebből 21-szer a legutóbbi idényben.

„Remekül érzem magam, jók az első benyomásaim, és nagyon várom, hogy megkezdjem a munkát. Nagyon megörültem, amikor megláttam, milyen körülmények várnak rám itt, Liverpoolban, egyből tudtam, hogy ez a hely nekem való. Nagy álmom teljesült azzal, hogy egy ilyen hatalmas klubhoz kerültem” – idézte Jacquet-t a klubhonlap.

 

 

Jérémy Jacquet átigazolás Liverpool FC Rennes Premier League
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