Francia utánpótlás-válogatott védőt igazolt a Liverpool

Huszonegy éves francia utánpótlás-válogatott játékossal erősítette védelmét az Liverpool FC – közölte kommunikációs csatornáin az angol egyesület. A „vörösök” kiválasztottja nem más, mint a Rennes belső védője, Jérémy Jacquet, aki pályafutása során 33-szor lépett pályára a Ligue 1-ben, ebből 21-szer a legutóbbi idényben.

„Remekül érzem magam, jók az első benyomásaim, és nagyon várom, hogy megkezdjem a munkát. Nagyon megörültem, amikor megláttam, milyen körülmények várnak rám itt, Liverpoolban, egyből tudtam, hogy ez a hely nekem való. Nagy álmom teljesült azzal, hogy egy ilyen hatalmas klubhoz kerültem” – idézte Jacquet-t a klubhonlap.

"For me it's a big dream." ❤️



Watch Jeremy Jacquet's first interview as a Red exclusively on All Red Video: — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2026