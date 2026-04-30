Véglegesítették Callum Stylesék edzőjét

Miután irányításával megőrizte másodosztályú tagságát, James Morrisont állandó vezetőedzőnek nevezte ki a Callum Stylest is foglalkoztató West Bromwich Albion labdarúgócsapata.
A klub csütörtökön közölte, hogy kétéves szerződést kötöttek a 39 esztendős szakemberrel.
A West Brom a korábbi skót válogatott labdarúgó irányításával március óta négy győzelem és hat döntetlen mellett mindössze egyszer kapott ki, így egy fordulóval az idény vége előtt eldőlt, hogy a korábbi kétpontos levonás ellenére a következő idényben is a Championshipben szerepelhet.
A WBA – amelynél korábban a magyar válogatott Stylest választották meg az idény legjobb játékosának – szombaton a Sheffield Wednesday ellen zárja a bajnokságot.
