Véglegesítették Callum Stylesék edzőjét

A klub csütörtökön közölte, hogy kétéves szerződést kötöttek a 39 esztendős szakemberrel.

A West Brom a korábbi skót válogatott labdarúgó irányításával március óta négy győzelem és hat döntetlen mellett mindössze egyszer kapott ki, így egy fordulóval az idény vége előtt eldőlt, hogy a korábbi kétpontos levonás ellenére a következő idényben is a Championshipben szerepelhet.

A WBA – amelynél korábban a magyar válogatott Stylest választották meg az idény legjobb játékosának – szombaton a Sheffield Wednesday ellen zárja a bajnokságot.