Nemzeti Sportrádió

Véglegesítették Callum Stylesék edzőjét

2026.04.30. 17:50
Címkék
Miután irányításával megőrizte másodosztályú tagságát, James Morrisont állandó vezetőedzőnek nevezte ki a Callum Stylest is foglalkoztató West Bromwich Albion labdarúgócsapata.

A klub csütörtökön közölte, hogy kétéves szerződést kötöttek a 39 esztendős szakemberrel.

A West Brom a korábbi skót válogatott labdarúgó irányításával március óta négy győzelem és hat döntetlen mellett mindössze egyszer kapott ki, így egy fordulóval az idény vége előtt eldőlt, hogy a korábbi kétpontos levonás ellenére a következő idényben is a Championshipben szerepelhet.

A WBA – amelynél korábban a magyar válogatott Stylest választották meg az idény legjobb játékosának – szombaton a Sheffield Wednesday ellen zárja a bajnokságot.

 

Legfrissebb hírek

Komoly elismeréseket söpört be Callum Styles

Légiósok
2026.04.25. 18:48

Két pontot levontak Callum Stylesék csapatától – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.24. 18:45

Nagyon rosszkor vonhatnak le pontokat Callum Styles csapatától

Angol labdarúgás
2026.04.13. 12:51

Tóth Balázs remekül védett, Callum Styles győztes gólt készített elő a Championshipben

Légiósok
2026.03.21. 18:07

Kilenc mérkőzés után menesztették a vezetőedzőt Callum Styleséknál

Légiósok
2026.02.25. 09:37

Tóth Balázs visszatért, a Blackburn szétlövésben kiesett

Légiósok
2026.01.11. 18:49

Fél év után megváltak a vezetőedzőtől Callum Styleséknál – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.06. 11:59

Championship: Styles bekerült a forduló válogatottjába

Légiósok
2025.12.17. 10:41
Ezek is érdekelhetik