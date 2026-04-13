Nemzeti Sportrádió

Nagyon rosszkor vonhatnak le pontokat Callum Styles csapatától

K. Zs.K. Zs.
2026.04.13. 12:51
A West Brom játékosai a legutóbbi, Millwall elleni bajnoki (0–0) előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Callum Styles West Bromwich Albion Championship
A Telegraph Sport információi szerint pontlevonás fenyegeti a West Bromwich Albiont, amely a bennmaradásért harcol az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában (Championship).

A Telegraph Sport hétfői cikkében azt írja, hogy az angol liga pénzügyi szabályainak megsértése miatt bajba kerülő West Brom megpróbálja elérni, hogy ha meg is büntetik, akkor ne ebben az idényben vonjanak le tőle pontokat, hanem a következőben.

A kluboknak december 31-ig kellett benyújtaniuk az előző pénzügyi év dokumentációját. A birminghamiek a legutóbbi mérlegükben már sokkal kisebb veszteséget (17 millió font) tüntettek fel, mint egy évvel korábban, ám a háromidényes, 2022 júliusától számított mínuszuk (55.6 millió font) jócskán meghaladja az engedélyezett maximumot (39 millió font).

Az előírások szerint a büntetéseket mindig a szabálysértést követő idényben kell kiszabni; a mostani esetben ebben bajnokságban lenne aktuális, csakhogy mindössze négy forduló van hátra, és a kiesőzónától csupán kétpontnyira eltávolodó klub méltánytalannak érezné, ha e kényes időszakban szankcionálnák.

Az egyik közvetlen rivális, a pillanatnyilag kiesésre álló Leicester City hasonló okokból februárban hatpontos büntetést kapott, és hiába harcolt a levonás ellen, a múlt héten elutasították a fellebbezését.  

A magyar válogatott Callum Stylest a soraiban tudó West Brom nemrég edzőt váltott, és a beugró James Morrison vezetésével hét forduló óta veretlen.

 

Callum Styles West Bromwich Albion Championship
Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik