Fél év után megváltak a vezetőedzőtől Callum Styleséknál – hivatalos
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő West Bromwich Albion hivatalos közleményben jelentette be, hogy megvált vezetőedzőjétől, Ryan Masontól.
A magyar válogatott Callum Stylest is foglalkoztató West Bromwich Albion keddi döntésének részeként az asszisztensedző, Nigel Gibbs is távozik a klubtól.
A csapat irányítását ideiglenesen James Morrison veszi át, amíg a klub meg nem nevezi az új edzői stábot – a West Brom közlése szerint már megkezdődött a kiválasztási folyamat.
Styles sok játéklehetőséget kapott Ryan Masontól: 26 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólpasszt jegyzett.
A WBA 26 forduló elteltével 18. helyen áll a Championship tabelláján, a Ligakupából pedig már augusztusban kiesett.
