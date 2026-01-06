Fél év után megváltak a vezetőedzőtől Callum Styleséknál – hivatalos

A magyar válogatott Callum Stylest is foglalkoztató West Bromwich Albion keddi döntésének részeként az asszisztensedző, Nigel Gibbs is távozik a klubtól.

A csapat irányítását ideiglenesen James Morrison veszi át, amíg a klub meg nem nevezi az új edzői stábot – a West Brom közlése szerint már megkezdődött a kiválasztási folyamat.

Callum Styles – a társaival együtt – hamarosan új szakembert kap (Fotó: Getty Images)

Styles sok játéklehetőséget kapott Ryan Masontól: 26 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken két gólpasszt jegyzett.

A WBA 26 forduló elteltével 18. helyen áll a Championship tabelláján, a Ligakupából pedig már augusztusban kiesett.