Két pontot levontak Callum Stylesék csapatától – hivatalos
Két pontot levont az angol másodosztályban (Championship) szereplő West Bromwich Albiontól az angol alsóbb osztályú bajnokságokat irányító Angol Futball-liga (EFL) – olvasható a szervezet honlapján.
A magyar válogatott Callum Stylest is foglakoztató klub a közlemény szerint a legutóbb vizsgált három idényben (a 2024–2025-ös évaddal bezárólag) a megengedett 39 millió fontnál magasabb veszteséget termelt. A vádakat a West Bromwich tagadta, s várhatóan fellebbezni fog a döntés ellen.
A döntés értelmében a WBA visszacsúszott a tabella 18. helyére, így matematikailag még kieshet a harmadosztályba – igaz, ha a következő két meccsen legalább egy pontot szerez, úgy a többi eredménytől függetlenül megőrzi másodosztályú tagságát.
