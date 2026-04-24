Két pontot levontak Callum Stylesék csapatától – hivatalos

A magyar válogatott Callum Stylest is foglakoztató klub a közlemény szerint a legutóbb vizsgált három idényben (a 2024–2025-ös évaddal bezárólag) a megengedett 39 millió fontnál magasabb veszteséget termelt. A vádakat a West Bromwich tagadta, s várhatóan fellebbezni fog a döntés ellen.

A döntés értelmében a WBA visszacsúszott a tabella 18. helyére, így matematikailag még kieshet a harmadosztályba – igaz, ha a következő két meccsen legalább egy pontot szerez, úgy a többi eredménytől függetlenül megőrzi másodosztályú tagságát.